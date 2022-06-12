https://sputnik-georgia.ru/20220612/reklamschiki-so-vsego-mira-sedutsya-na-festival-ad-black-sea-v-batumi-267362488.html
Рекламщики со всего мира съедутся на фестиваль Ad Black Sea в Батуми
Рекламщики со всего мира съедутся на фестиваль Ad Black Sea в Батуми
Ad Black Sea – это международная площадка для деятелей, экспертов и специалистов рекламной индустрии 12.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-12T10:02+0400
2022-06-12T10:02+0400
2022-06-12T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Международный фестиваль креативности Ad Black Sea 2022 после двухлетней ковид-паузы пройдет в черноморском курортном городе Батуми (Аджария) 16-17 сентября, сообщают организаторы.Фестиваль Ad Black Sea традиционно собирает в Батуми множество работ от ведущих рекламных агентств из десятков стран мира. Игроки рекламного рынка смогут представить свои лучшие проекты в многочисленных конкурсах.Программа Ad Black Sea в Батуми также включает образовательную программу с семинарами и мастер-классами, экскурсии и культурно-развлекательную программу. Завершится фестиваль торжественной церемонией награждения лучших рекламщиков. Другие подробности форума вскоре появятся на официальном сайте феста.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
реклама, грузия, новости, культура, батуми
Рекламщики со всего мира съедутся на фестиваль Ad Black Sea в Батуми
Ad Black Sea – это международная площадка для деятелей, экспертов и специалистов рекламной индустрии
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Международный фестиваль креативности Ad Black Sea 2022 после двухлетней ковид-паузы пройдет в черноморском курортном городе Батуми (Аджария) 16-17 сентября, сообщают организаторы.
Ad Black Sea – это международная площадка для деятелей, экспертов и специалистов рекламной индустрии. Форум призван вдохновлять участников на новые идеи, а также выявлять лучших представителей рекламной сферы.
Фестиваль Ad Black Sea традиционно собирает в Батуми множество работ от ведущих рекламных агентств из десятков стран мира. Игроки рекламного рынка смогут представить свои лучшие проекты в многочисленных конкурсах.
Программа Ad Black Sea в Батуми также включает образовательную программу с семинарами и мастер-классами, экскурсии и культурно-развлекательную программу.
Завершится фестиваль торжественной церемонией награждения лучших рекламщиков. Другие подробности форума вскоре появятся на официальном сайте
феста.