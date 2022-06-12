https://sputnik-georgia.ru/20220612/reklamschiki-so-vsego-mira-sedutsya-na-festival-ad-black-sea-v-batumi-267362488.html

Рекламщики со всего мира съедутся на фестиваль Ad Black Sea в Батуми

Рекламщики со всего мира съедутся на фестиваль Ad Black Sea в Батуми

Ad Black Sea – это международная площадка для деятелей, экспертов и специалистов рекламной индустрии 12.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-12T10:02+0400

2022-06-12T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Международный фестиваль креативности Ad Black Sea 2022 после двухлетней ковид-паузы пройдет в черноморском курортном городе Батуми (Аджария) 16-17 сентября, сообщают организаторы.Фестиваль Ad Black Sea традиционно собирает в Батуми множество работ от ведущих рекламных агентств из десятков стран мира. Игроки рекламного рынка смогут представить свои лучшие проекты в многочисленных конкурсах.Программа Ad Black Sea в Батуми также включает образовательную программу с семинарами и мастер-классами, экскурсии и культурно-развлекательную программу. Завершится фестиваль торжественной церемонией награждения лучших рекламщиков. Другие подробности форума вскоре появятся на официальном сайте феста.

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реклама, грузия, новости, культура, батуми