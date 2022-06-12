"Вкусно и точка" - новый бренд бывших ресторанов McDonald's в России
13:34 12.06.2022 (обновлено: 14:00 12.06.2022)
© photo: Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОткрытие новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" в Москве
© photo: Sputnik / Алексей Филиппов/
Некоторых привычных пунктов в новом меню не будет — например, бургера "Биг Мак" и мороженого "МакФлурри"
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Первый в России ресторан бывшей сети McDonald's рядом со станцией московского метро "Пушкинская" открылся под новым названием "Вкусно и точка".
McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".
"Я рад представить наше новое название - "Вкусно и точка", - сказал гендиректор компании в России Олег Пароев.
По его словам, некоторых привычных пунктов в новом меню не будет — например, бургера "Биг Мак" и мороженого "МакФлурри".
"Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид и технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом McDonald's. Но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появятся достойные замены этих продуктов, которые, я уверен, наши потребители оценят и полюбят", — сказал гендиректор.
© photo: Sputnik / Александр КряжевДемонтаж вывески ресторана быстрого питания McDonald's с фасада здания ТЦ на Красном проспекте в Новосибирске
Демонтаж вывески ресторана быстрого питания McDonald's с фасада здания ТЦ на Красном проспекте в Новосибирске
© photo: Sputnik / Александр Кряжев
Кроме того, добавил он, требуется изменить упаковку некоторых продуктов.
Первые 15 точек сети по Москве и области начали открываться 12 июня. Завтра в России откроются еще 50 ресторанов, а до конца июня — около 200.