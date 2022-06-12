https://sputnik-georgia.ru/20220612/vkusno-i-tochka---novyy-brend-byvshikh-restoranov-mcdonalds-v-rossii-267375737.html

"Вкусно и точка" - новый бренд бывших ресторанов McDonald's в России

"Вкусно и точка" - новый бренд бывших ресторанов McDonald's в России

Некоторых привычных пунктов в новом меню не будет — например, бургера "Биг Мак" и мороженого "МакФлурри" 12.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-12T13:34+0400

2022-06-12T13:34+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Первый в России ресторан бывшей сети McDonald's рядом со станцией московского метро "Пушкинская" открылся под новым названием "Вкусно и точка".McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".По его словам, некоторых привычных пунктов в новом меню не будет — например, бургера "Биг Мак" и мороженого "МакФлурри"."Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид и технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом McDonald's. Но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появятся достойные замены этих продуктов, которые, я уверен, наши потребители оценят и полюбят", — сказал гендиректор.Кроме того, добавил он, требуется изменить упаковку некоторых продуктов.Первые 15 точек сети по Москве и области начали открываться 12 июня. Завтра в России откроются еще 50 ресторанов, а до конца июня — около 200.

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россия, новости, mcdonald's, общество