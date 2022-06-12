https://sputnik-georgia.ru/20220612/vlasti-gruzii-budut-gotovy-v-blizhayshee-vremya-vybrat-novogo-stroitelya-porta-anakliya-267364268.html

Власти Грузии будут готовы в ближайшее время выбрать нового строителя порта Анаклия

Власти Грузии будут готовы в ближайшее время выбрать нового строителя порта Анаклия

В начале 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", который должен был построить первый глубоководный порт 12.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-12T14:41+0400

2022-06-12T14:41+0400

2022-06-12T15:07+0400

анаклия

анаклия - город будущего

порт анаклия

conti international llc

консорциум развития анаклия

tbc holding

батуми

поти

экономика

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24750/60/247506099_0:53:1000:616_1920x0_80_0_0_53ee3952f52306c71912b4018e1d548e.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Вся документация для начала нового процесса выбора проекта строительства глубоководного порта в Анаклия на сегодняшний день уже готова, говорится в отчете правительства.Уже летом того же года "Консорциум" вместе с одним из иностранных инвесторов проекта Бобом Мейером внесли иски против правительства Грузии в независимые арбитражные суды с требованием возместить финансовые убытки, превысившие миллиард долларов, и восстановить расторгнутое соглашение.Согласно отчету правительства, строительство порта остается приоритетным для власти, и оно даже провело ряд дополнительных исследований, которые будут интересны инвесторам.Среди исследований - исследование грузооборота портов и его перспективы, исследование портов и подготовка нескольких сценариев развития событий для каждой фазы строительства порта.Проект векаРешение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен соединить Восток и Запад, еще в 2016 году.В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти, при этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Строительство нового глубоководного порта в Анаклии началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB.

анаклия

батуми

поти

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

анаклия, анаклия - город будущего, порт анаклия, conti international llc, консорциум развития анаклия, tbc holding, батуми, поти, экономика, грузия, новости