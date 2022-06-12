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Власти Грузии будут готовы в ближайшее время выбрать нового строителя порта Анаклия
Власти Грузии будут готовы в ближайшее время выбрать нового строителя порта Анаклия
В начале 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", который должен был построить первый глубоководный порт 12.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-12T14:41+0400
2022-06-12T14:41+0400
2022-06-12T15:07+0400
анаклия
анаклия - город будущего
порт анаклия
conti international llc
консорциум развития анаклия
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поти
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Вся документация для начала нового процесса выбора проекта строительства глубоководного порта в Анаклия на сегодняшний день уже готова, говорится в отчете правительства.Уже летом того же года "Консорциум" вместе с одним из иностранных инвесторов проекта Бобом Мейером внесли иски против правительства Грузии в независимые арбитражные суды с требованием возместить финансовые убытки, превысившие миллиард долларов, и восстановить расторгнутое соглашение.Согласно отчету правительства, строительство порта остается приоритетным для власти, и оно даже провело ряд дополнительных исследований, которые будут интересны инвесторам.Среди исследований - исследование грузооборота портов и его перспективы, исследование портов и подготовка нескольких сценариев развития событий для каждой фазы строительства порта.Проект векаРешение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен соединить Восток и Запад, еще в 2016 году.В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти, при этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Строительство нового глубоководного порта в Анаклии началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB.
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анаклия, анаклия - город будущего, порт анаклия, conti international llc, консорциум развития анаклия, tbc holding, батуми, поти, экономика, грузия, новости
Власти Грузии будут готовы в ближайшее время выбрать нового строителя порта Анаклия
14:41 12.06.2022 (обновлено: 15:07 12.06.2022)
В начале 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", который должен был построить первый глубоководный порт
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Вся документация для начала нового процесса выбора проекта строительства глубоководного порта в Анаклия на сегодняшний день уже готова, говорится в отчете правительства.
В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", который должен был построить первый глубоководный порт, так как инвестор так и не смог выполнить финансовые обязательства.
Уже летом того же года "Консорциум" вместе с одним из иностранных инвесторов проекта Бобом Мейером внесли иски против правительства Грузии в независимые арбитражные суды с требованием возместить финансовые убытки, превысившие миллиард долларов, и восстановить расторгнутое соглашение.
Согласно отчету правительства, строительство порта остается приоритетным для власти, и оно даже провело ряд дополнительных исследований, которые будут интересны инвесторам.
Среди исследований - исследование грузооборота портов и его перспективы, исследование портов и подготовка нескольких сценариев развития событий для каждой фазы строительства порта.
Проект века
Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен соединить Восток и Запад, еще в 2016 году.
В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти, при этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.
Строительство нового глубоководного порта в Анаклии началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.
Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.
Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.
"Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB.