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Заключенные в грузинских тюрьмах - последние данные
Заключенные в грузинских тюрьмах - последние данные
Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления 12.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-12T09:01+0400
2022-06-12T09:01+0400
2022-06-12T09:01+0400
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тюрьма
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ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. В грузинских тюрьмах, по данным на 1 мая 2022 года, находились 9 345 человек, из которых 324 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).Основную часть осужденных, которых в Грузии к 1 мая было 7 293, составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии содержится 27 несовершеннолетних и 65 человек старше 70 лет.Наибольшее число осужденных содержатся в тюрьмах №15 и №17 в Рустави.Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 мая в Грузии насчитывалось более двух тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 20 несовершеннолетних и девять человек старше 70 лет.Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находится 171 осужденный. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.Иностранцы в грузинских тюрьмахВсего на 1 мая в тюрьмах Грузии находились 578 граждан 46 иностранных государств, что составляет 6,2 % от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидит три несовершеннолетних иностранца и 52 женщины.Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Украины и Армении. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран.Условные заключенныеКроме находящихся в заключении в Грузии, также есть 20,4 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает 1 036 женщин и 62 несовершеннолетних.При этом на условном сроке находится 304 иностранца, среди которых граждане России, Турции, Азербайджана, Армении, Украины, Ирака и Ирана.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
преступность в грузии, грузия, новости, общество, тюрьма
Заключенные в грузинских тюрьмах - последние данные
Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления
ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik.
В грузинских тюрьмах, по данным на 1 мая 2022 года, находились 9 345 человек, из которых 324 – женщины, говорится в материалах
Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).
Общее число заключенных в Грузии на 1 мая составляло 0,25% населения страны. При этом для 2 890 заключенных – это второй и более срок, отмечают в ведомстве. Из них 14 несовершеннолетних и 63 женщины.
Основную часть осужденных, которых в Грузии к 1 мая было 7 293, составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии содержится 27 несовершеннолетних и 65 человек старше 70 лет.
Наибольшее число осужденных содержатся в тюрьмах №15 и №17 в Рустави.
Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 мая в Грузии насчитывалось более двух тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 20 несовершеннолетних и девять человек старше 70 лет.
Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находится 171 осужденный. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.
Иностранцы в грузинских тюрьмах
Всего на 1 мая в тюрьмах Грузии находились 578 граждан 46 иностранных государств, что составляет 6,2 % от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидит три несовершеннолетних иностранца и 52 женщины.
Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Украины и Армении. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран.
Условные заключенные
Кроме находящихся в заключении в Грузии, также есть 20,4 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает 1 036 женщин и 62 несовершеннолетних.
При этом на условном сроке находится 304 иностранца, среди которых граждане России, Турции, Азербайджана, Армении, Украины, Ирака и Ирана.