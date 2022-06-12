https://sputnik-georgia.ru/20220612/zaklyuchennye-v-gruzinskikh-tyurmakh---poslednie-dannye-267363677.html

Заключенные в грузинских тюрьмах - последние данные

Заключенные в грузинских тюрьмах - последние данные

Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления 12.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-12T09:01+0400

2022-06-12T09:01+0400

2022-06-12T09:01+0400

преступность в грузии

грузия

новости

общество

тюрьма

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ТБИЛИСИ, 12 июн – Sputnik. В грузинских тюрьмах, по данным на 1 мая 2022 года, находились 9 345 человек, из которых 324 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).Основную часть осужденных, которых в Грузии к 1 мая было 7 293, составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии содержится 27 несовершеннолетних и 65 человек старше 70 лет.Наибольшее число осужденных содержатся в тюрьмах №15 и №17 в Рустави.Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 мая в Грузии насчитывалось более двух тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 20 несовершеннолетних и девять человек старше 70 лет.Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находится 171 осужденный. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.Иностранцы в грузинских тюрьмахВсего на 1 мая в тюрьмах Грузии находились 578 граждан 46 иностранных государств, что составляет 6,2 % от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидит три несовершеннолетних иностранца и 52 женщины.Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Украины и Армении. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран.Условные заключенныеКроме находящихся в заключении в Грузии, также есть 20,4 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает 1 036 женщин и 62 несовершеннолетних.При этом на условном сроке находится 304 иностранца, среди которых граждане России, Турции, Азербайджана, Армении, Украины, Ирака и Ирана.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

преступность в грузии, грузия, новости, общество, тюрьма