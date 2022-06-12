https://sputnik-georgia.ru/20220612/zhuravlev-vykhod-iz-bolonskoy-sistemy---eto-vozmozhnost-dlya-rossiyskogo-obrazovaniya-267382895.html

Журавлев: выход из Болонской системы - это возможность для российского образования

Журавлев: выход из Болонской системы - это возможность для российского образования

Российское образование находится на пороге реформы в связи с выходом страны из Болонского процесса, из которого, как сообщили в Минобрнауки, Россия была... 12.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-12T20:55+0400

2022-06-12T20:55+0400

2022-06-12T20:55+0400

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Почему выход из Болонской системы является для России позитивной новостью? Какие возможности это открывает для российского образования? Что должно прийти на смену Болонской системе?Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, мультимедиа, видео, образование, видео