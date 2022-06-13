https://sputnik-georgia.ru/20220613/bolee-600-semey-vynuzhdennykh-pereselentsev-v-gruzii-poluchili-zhile-267408659.html
Более 600 семей вынужденных переселенцев в Грузии получили жилье
Более 600 семей вынужденных переселенцев в Грузии получили жилье
Квартиры буду переданы как в Тбилиси, так и в других городах страны 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T15:56+0400
2022-06-13T15:56+0400
2022-06-13T15:56+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Правительство Грузии утвердило передачу в собственность квартир и земельных участков 630 семьям вынужденных переселенцев, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.На сегодняшний день в Грузии проживают более 283,2 тысячи (более 90,1 тысячи семей) вынужденных переселенцев из Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые с начала 1990-х годов не контролируются властями Грузии.По словам главы правительства, вынужденные переселенцы получат квартиры в Тбилиси, Рустави, Гардабани, Карели, Цхалтубо, Мцхета, Гори, Хашури, Батуми, Зугдиди, Абаша, Кутаиси, Зестафони, Хони, Багдати и Поти.В апреле этого года премьер Грузии заявил о начале правительствого проекта, в рамках которого расширится строительство домов для вынужденных переселенцев. В ближайшие три-четыре года квартиры получат до 13 тысяч семей вынужденных переселенцев, пообещал премьер.С октября 2012 года, то есть после смены власти, государство предоставило жилье примерно 21 тысяче вынужденно перемещенных семей.
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, тбилиси, цхинвальский регион
Более 600 семей вынужденных переселенцев в Грузии получили жилье
Квартиры буду переданы как в Тбилиси, так и в других городах страны
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Правительство Грузии утвердило передачу в собственность квартир и земельных участков 630 семьям вынужденных переселенцев, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
На сегодняшний день в Грузии проживают более 283,2 тысячи (более 90,1 тысячи семей) вынужденных переселенцев из Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые с начала 1990-х годов не контролируются властями Грузии.
"Всего 630 семьям вынужденных переселенцев будет передано и узаконено государственное имущество. Это важный вопрос, который господин Азарашвили (министр здравоохранения Грузии – ред.) подготовил вместе с Министерством экономики", – сказал премьер.
По словам главы правительства, вынужденные переселенцы получат квартиры в Тбилиси, Рустави, Гардабани, Карели, Цхалтубо, Мцхета, Гори, Хашури, Батуми, Зугдиди, Абаша, Кутаиси, Зестафони, Хони, Багдати и Поти.
В апреле этого года премьер Грузии заявил о начале правительствого проекта, в рамках которого расширится строительство домов для вынужденных переселенцев. В ближайшие три-четыре года квартиры получат до 13 тысяч семей вынужденных переселенцев, пообещал премьер.
С октября 2012 года, то есть после смены власти, государство предоставило жилье примерно 21 тысяче вынужденно перемещенных семей.