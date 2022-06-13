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Более 600 семей вынужденных переселенцев в Грузии получили жилье

Более 600 семей вынужденных переселенцев в Грузии получили жилье

Квартиры буду переданы как в Тбилиси, так и в других городах страны 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T15:56+0400

2022-06-13T15:56+0400

2022-06-13T15:56+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Правительство Грузии утвердило передачу в собственность квартир и земельных участков 630 семьям вынужденных переселенцев, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.На сегодняшний день в Грузии проживают более 283,2 тысячи (более 90,1 тысячи семей) вынужденных переселенцев из Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые с начала 1990-х годов не контролируются властями Грузии.По словам главы правительства, вынужденные переселенцы получат квартиры в Тбилиси, Рустави, Гардабани, Карели, Цхалтубо, Мцхета, Гори, Хашури, Батуми, Зугдиди, Абаша, Кутаиси, Зестафони, Хони, Багдати и Поти.В апреле этого года премьер Грузии заявил о начале правительствого проекта, в рамках которого расширится строительство домов для вынужденных переселенцев. В ближайшие три-четыре года квартиры получат до 13 тысяч семей вынужденных переселенцев, пообещал премьер.С октября 2012 года, то есть после смены власти, государство предоставило жилье примерно 21 тысяче вынужденно перемещенных семей.

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, тбилиси, цхинвальский регион