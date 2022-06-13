https://sputnik-georgia.ru/20220613/cherez-kakie-strany-prokhodit-transportnyy-koridor-sever--yug-267423991.html
Через какие страны проходит транспортный коридор "Север – Юг"
Через какие страны проходит транспортный коридор "Север – Юг"
Транспортный коридор "Север - Юг" по морю и по суше должен связать страны Балтии с Индией через Россию, Казахстан, Азербайджан, Туркмению и Иран 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T21:13+0400
2022-06-13T21:13+0400
2022-06-13T21:13+0400
в мире
экономика
транспорт
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0d/267423153_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ffd24fb768b0f1f2cdeb284f682e5920.png
По транспортному маршруту "Север - Юг", который должен значительно сократить сроки доставки, грузы будут доставляться разными видами транспорта – по автомобильной, железной дороге, по морю. Выделяют три ветви коридора "Север - Юг": Транскаспийская – через Каспийское море; Западная – по западному берегу Каспия; Восточная – по восточному берегу Каспия.Коридору не позволяет полноценно заработать разная ширина железнодорожной колеи в странах, через которые он проходит, отсутствие законодательной базы с Индией и Пакистаном, высокие портовые сборы на Каспийском море и относительно дорогая стоимость перевозки грузов.В инфографике Sputnik Казахстан вы узнаете, через какие страны проходит международный транспортный коридор "Север – Юг".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0d/267423153_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_06bba347531f62462ae2fcb50f5d8e6c.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, экономика, транспорт, инфографика, инфографика
Через какие страны проходит транспортный коридор "Север – Юг"
Транспортный коридор "Север - Юг" по морю и по суше должен связать страны Балтии с Индией через Россию, Казахстан, Азербайджан, Туркмению и Иран
По транспортному маршруту "Север - Юг", который должен значительно сократить сроки доставки, грузы будут доставляться разными видами транспорта – по автомобильной, железной дороге, по морю. Выделяют три ветви коридора "Север - Юг": Транскаспийская – через Каспийское море; Западная – по западному берегу Каспия; Восточная – по восточному берегу Каспия.
Коридору не позволяет полноценно заработать разная ширина железнодорожной колеи в странах, через которые он проходит, отсутствие законодательной базы с Индией и Пакистаном, высокие портовые сборы на Каспийском море и относительно дорогая стоимость перевозки грузов.
В инфографике Sputnik Казахстан
вы узнаете, через какие страны проходит международный транспортный коридор "Север – Юг".