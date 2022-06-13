https://sputnik-georgia.ru/20220613/cherez-kakie-strany-prokhodit-transportnyy-koridor-sever--yug-267423991.html

Через какие страны проходит транспортный коридор "Север – Юг"

Через какие страны проходит транспортный коридор "Север – Юг"

Транспортный коридор "Север - Юг" по морю и по суше должен связать страны Балтии с Индией через Россию, Казахстан, Азербайджан, Туркмению и Иран 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T21:13+0400

2022-06-13T21:13+0400

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По транспортному маршруту "Север - Юг", который должен значительно сократить сроки доставки, грузы будут доставляться разными видами транспорта – по автомобильной, железной дороге, по морю. Выделяют три ветви коридора "Север - Юг": Транскаспийская – через Каспийское море; Западная – по западному берегу Каспия; Восточная – по восточному берегу Каспия.Коридору не позволяет полноценно заработать разная ширина железнодорожной колеи в странах, через которые он проходит, отсутствие законодательной базы с Индией и Пакистаном, высокие портовые сборы на Каспийском море и относительно дорогая стоимость перевозки грузов.В инфографике Sputnik Казахстан вы узнаете, через какие страны проходит международный транспортный коридор "Север – Юг".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, экономика, транспорт, инфографика, инфографика