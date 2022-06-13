https://sputnik-georgia.ru/20220613/festival-morozhenogo-proydet-v-tbilisi-267393415.html

Фестиваль мороженого пройдет в Тбилиси

Фестиваль мороженого пройдет в Тбилиси

В одном из самых красивых парков столицы посетители смогут попробовать разные виды мороженого 13.06.2022, Sputnik Грузия

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мороженое

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Самый сладкий и прохладный фестиваль столицы – фестиваль мороженного – пройдет в парке Мтацминда 17 июля. "Как всегда вас встретит здесь множество разновидностей мороженого, многообразие компаний, приятная атмосфера и развлекательная программа", – обещают организаторы.Парк Мтацминда находится на вершине одноименной горы. Это место считается одним из самых живописных в Тбилиси, поэтому его посещение входит в любой туристический маршрут. Помимо живописного вида, парк может приятно удивить взрослых и детей большим количеством аттракционов на любой вкус.

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фестиваль, грузия, тбилиси, новости, культура, фестиваль мороженного, мороженое