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Грузинский силач зубами сдвинул железнодорожную цистерну - видео
Грузинский силач зубами сдвинул железнодорожную цистерну - видео
В Батуми установлен новый мировой рекорд. Баграт Жгенти, член Национальной федерации сильнейших мужчин и альпинистских игр Грузии, зубами сдвинул вагон поезда... 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T19:56+0400
2022-06-13T19:56+0400
2022-06-13T20:06+0400
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Это уже не первое мировое достижение Баграта Жгенти. Грузинский силач улучшил свой же предыдущий рекорд на 7 тонн. По словам спортсмена, в будущем он планирует установить новые рекорды, в том числе сдвинуть своими силами с места корабль и самолет.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новый рекорд, рекордсмены, видео
Грузинский силач зубами сдвинул железнодорожную цистерну - видео
19:56 13.06.2022 (обновлено: 20:06 13.06.2022)
В Батуми установлен новый мировой рекорд. Баграт Жгенти, член Национальной федерации сильнейших мужчин и альпинистских игр Грузии, зубами сдвинул вагон поезда, который весил 47 тонн, на фиксированную дистанцию
Это уже не первое мировое достижение Баграта Жгенти. Грузинский силач улучшил свой же предыдущий рекорд на 7 тонн. По словам спортсмена, в будущем он планирует установить новые рекорды, в том числе сдвинуть своими силами с места корабль и самолет.