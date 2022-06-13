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Грузинский силач зубами сдвинул железнодорожную цистерну - видео

Грузинский силач зубами сдвинул железнодорожную цистерну - видео

В Батуми установлен новый мировой рекорд. Баграт Жгенти, член Национальной федерации сильнейших мужчин и альпинистских игр Грузии, зубами сдвинул вагон поезда... 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T19:56+0400

2022-06-13T19:56+0400

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рекордсмены

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Это уже не первое мировое достижение Баграта Жгенти. Грузинский силач улучшил свой же предыдущий рекорд на 7 тонн. По словам спортсмена, в будущем он планирует установить новые рекорды, в том числе сдвинуть своими силами с места корабль и самолет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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