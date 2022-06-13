https://sputnik-georgia.ru/20220613/kinorynok-mifa-gruzinskaya-animatsiya-vo-frantsii-267414806.html

Кинорынок MIFA: Грузинская анимация во Франции

Кинорынок MIFA: Грузинская анимация во Франции

Кинорынок MIFA ежегодно проводится во французском Анси в рамках одного из самых знаковых в мире анимации фестивалей 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T17:17+0400

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анна чубинидзе

грузия

новости

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франция

анимация

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Грузия принимает участие в кинорынке MIFA, который проходит параллельно с Международным анимационным фестивалем в Анси (Франция) с 13 по 18 июня, говорится на сайте Национального киноцентра Грузии.Грузинский национальный стенд представит на MIFA Национальный центр кинематографии Грузии при поддержке правительственной программы "Снимай в Грузии" и Ассоциации аниматоров Sakanima.На стенде будет представлены каталог грузинской анимации и видеоклип, созданный CAUCASIAN FILM SERVICE с визуальным материалом проектов аниматоров-участников Sakanima.В конкурсе проектов полнометражных анимационных фильмов примет участие проект "Иги" режиссера Натии Николаишвили (Грузия, Чехия), а в конкурсе короткометражек - участник секции Animation du Munde, проект "Шоколад" режиссера Медеи Ширакадзе (Грузия, Эквадор). В Анси также отправились победители седьмого воркшопа по развитию проекта анимации "Анси-Грузия": Ана Маркозашвиои и Нина Чубинишвили. Грузинские аниматоры проведут встречи с зарубежными коллегами для установления будущего сотрудничества. Следует отметить, что помимо грузинских проектов на кинофестивале в Анси состоится показ грузинского короткометражного анимационного фильма "Кухня Франца", который представлен в основном конкурсе фестиваля. Режиссером мультфильма является Ана Чубинидзе. Картина создана при поддержке Национального киноцентра.Кроме того, во встречах грузинского стенда примет участие первый заместитель директора Киноцентра Мако Чилашвили, а также основатель Sakanima и член правления Европейской анимационной премии EMILE фестиваля Мариам Канделаки.

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анна чубинидзе, грузия, новости, культура, франция, анимация