https://sputnik-georgia.ru/20220613/kobakhidze-sanktsii-protiv-ivanishvili--eto-sanktsii-protiv-gruzinskogo-naroda-267401032.html

Кобахидзе: санкции против Иванишвили – это санкции против грузинского народа

Кобахидзе: санкции против Иванишвили – это санкции против грузинского народа

Иванишвили финансирует множество благотворительных проектов в Грузии, подчеркнул Кобахидзе 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T13:59+0400

2022-06-13T13:59+0400

2022-06-13T14:02+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Введение санкций в отношении грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Биздины Иванишвили означает введение санкций против грузинского народа, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.На прошлой неделе Европараламент принял резолюцию, одним из пунктов которой было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.Как отметил Кобахидзе, за последние годы Иванишвили потратил на благотворительность три миллиарда доллара."У оппозиции была истерика, когда в 2011 году Бидзина Иванишвили пришел в политику и основал "Грузинскую мечту". Такая же истерика и сегодня в отношении человека, ушедшего из политики", – отметил Кобахидзе.В начале 2021 Иванишвили сообщил о своем решении уйти с поста председателя правящей партии Грузии, отметив, что считает свою миссию выполненной и возвращается к прежнему образу жизни.По словам Кобахидзе, когда Иванишвили уходил из политики, он сделал заявление в связи со своими финансовыми ресурсами и сказал, что 200 миллионов долларов остаются в распоряжении его семьи. А другие средства должны быть направлены на благотворительные цели.По словам Кобахидзе, деньги переходят в фонд Cartu, и оттуда тратятся на благотворительность.Ранее адвокат бизнесмена Виктор Кипиани сказал, что Иванишвили спокойно относится к вопросу возможного введения против него санкцийПри этом он отметил, что Иванишвили уже практически с 4 марта ощущает на себе санкции, так как не может получить свои деньги от швейцарского банка.Еще 4 марта 2022 года бенефициары запросили выплату, которую трастовый фонд Green Vals Trust, учрежденный швейцарским банком Credit Suisse, санкционировал только 4 апреля 2022 года, и 11 апреля бенефициары должны были получить выплаты.По данным представителя Иванишвили, еще 14 апреля его клиент предоставил всю необходимую информацию по возвращению своих вкладов из трастового фонда, однако 19 мая процесс снова остановился, так как представители банка снова потребовали те же документы.По словам представителя, это только одна из двух проблем грузинского миллиардера в отношении Credit Suisse. В частности, Бермудский суд уже решил один вопрос в пользу Иванишвили и его сторона ожидает аналогичного решения по подобному делу, рассматриваемому в Сингапурском суде.

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, украина, грузинская мечта