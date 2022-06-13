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Минфин Грузии создает новую структуру для макроэкономического моделирования
Минфин Грузии создает новую структуру для макроэкономического моделирования
Новое управление займется и оценкой результатов социально-экономических решений путем макроэкономических стресс-тестов 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T09:41+0400
2022-06-13T09:41+0400
2022-06-13T09:41+0400
грузия
экономика
новости
министерство финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 13 июн – Sputnik. В министерстве финансов Грузии с 8 июля будет функционировать отдельное управление, занимающееся макроэкономическим моделированием, говорится в приказе министра финансов страны Лаши Хуцишвили.В функции нового управления будет входить работа с фискальными и макроэкономическими моделями для увеличения эффективности их функционирования, а также обеспечения полноценности методов прогнозирования.Также новое управление займется и оценкой результатов социально-экономических решений путем макроэкономических стресс-тестов.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, министерство финансов грузии
Минфин Грузии создает новую структуру для макроэкономического моделирования
Новое управление займется и оценкой результатов социально-экономических решений путем макроэкономических стресс-тестов
ТБИЛИСИ, 13 июн – Sputnik. В министерстве финансов Грузии с 8 июля будет функционировать отдельное управление, занимающееся макроэкономическим моделированием, говорится в приказе министра финансов страны Лаши Хуцишвили.
В функции нового управления будет входить работа с фискальными и макроэкономическими моделями для увеличения эффективности их функционирования, а также обеспечения полноценности методов прогнозирования.
Кроме того, ведомство будет заниматься улучшением существующих прогнозов, созданием среднесрочных сценариев с учетом всех рисков и поддержкой макроэкономическим прогнозом и среднесрочным планированием осуществления Стратегии экономического развития.
Также новое управление займется и оценкой результатов социально-экономических решений путем макроэкономических стресс-тестов.