https://sputnik-georgia.ru/20220613/minfin-gruzii-sozdaet-novuyu-strukturu-dlya-makroekonomicheskogo-modelirovaniya-267386621.html

Минфин Грузии создает новую структуру для макроэкономического моделирования

Минфин Грузии создает новую структуру для макроэкономического моделирования

Новое управление займется и оценкой результатов социально-экономических решений путем макроэкономических стресс-тестов 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T09:41+0400

2022-06-13T09:41+0400

2022-06-13T09:41+0400

грузия

экономика

новости

министерство финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 13 июн – Sputnik. В министерстве финансов Грузии с 8 июля будет функционировать отдельное управление, занимающееся макроэкономическим моделированием, говорится в приказе министра финансов страны Лаши Хуцишвили.В функции нового управления будет входить работа с фискальными и макроэкономическими моделями для увеличения эффективности их функционирования, а также обеспечения полноценности методов прогнозирования.Также новое управление займется и оценкой результатов социально-экономических решений путем макроэкономических стресс-тестов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, министерство финансов грузии