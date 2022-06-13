https://sputnik-georgia.ru/20220613/morskoy-tursezon-otkroetsya-v-adzharii-letnim-festivalem-267415459.html

Морской турсезон откроется в Аджарии летним фестивалем

Морской турсезон откроется в Аджарии летним фестивалем

Фестиваль стартует под традиционным слоганом – "Лето начинается здесь" 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T18:22+0400

2022-06-13T18:22+0400

2022-06-13T18:22+0400

аджария

туризм

грузия

новости

батуми

фестиваль

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Морской туристический сезон в Аджарии официально откроется 15 июня Летним фестивалем, говорится в сообщении Департамента туризма и курортов региона.Фестиваль под традиционным слоганом – "Лето начинается здесь" – откроется на территории, прилегающей к "Башне азбуки".Музыкальная программа начнется в 18:00. На мероприятии выступят грузинские исполнители, бенды и ди-джеи. Среди них - "Мгзавреби, "Тамада", KILLAGES, "Аsea Sool", See Side и Techno Band Offsidе. В течение всего дня у "Башни азбуки" будут играть DJ Габуния, DJ Гурули и DJ Чик.На побережье состоится шоу воздушных змей. С 14:00 у Колоннад бульвара для гостей запланированы разные спортивно-развлекательные активности: драм-шоу, пантомима, авиашоу, детская программа, спортивные танцы и другие развлекательные мероприятия.Организаторы фестиваля обещают, что мероприятия будут рассчитаны на гостей всех возрастов и категорий. Фестиваль начнется в 12:00 и завершится в 03:00 грандиозным фейерверком.Организаторами мероприятия являются Агентство развития турпродуктов Департамента туризма и курортов Аджарии, министерство образования, культуры и спорта, мэрия Батуми и администрация бульвара.

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