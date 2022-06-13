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Мозг горячее тела, особенно у женщин – ученые

Мозг горячее тела, особенно у женщин – ученые

Выяснилось, что температура органа варьируется в зависимости от области мозга, возраста, пола и даже времени суток 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T18:01+0400

2022-06-13T18:01+0400

2022-06-13T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Ученые утверждают, что у здоровых мужчин и женщин средняя температура мозга достигает 38,5°С, а в более глубоких зонах бывает, что превышает 40°С, пишет РИА Новости со ссылкой на новое исследование, опубликованное в журнале Brain.Для этого на запястье участникам эксперимента прикрепили прибор для мониторинга активности, позволяющий учитывать различия в генетике и образе жизни – биологические часы "сов" и "жаворонков" работают по-разному.Выяснилось, что температура органа может варьироваться в зависимости от области мозга, возраста, пола, времени суток и менструального цикла у женщин.Отмечается, что средняя температура мозга составила 38,5°C, что более чем на два градуса выше температуры, измеренной под языком. Поверхность мозга обычно была холоднее, тогда как более глубокие структуры мозга часто нагревались выше 40°C (рекорд за время исследования – 40,9°C). У всех людей температура мозга постоянно менялась в зависимости от времени суток почти на 1°C, при этом самая высокая наблюдалась днем, а самая низкая – ночью.Оказывается, в среднем женский мозг оказался на 0,4°C теплее мужского. Это половое различие, скорее всего, обусловлено менструальным циклом, поскольку большинство участниц исследования были просканированы в постовуляционную фазу своего цикла. Температура их мозга примерно на 0,4°C превышала показатель женщин, находившихся в фазе перед овуляцией.Между тем, температура мозга повышалась с возрастом участников, особенно в глубоких отделах мозга. Исследователи предполагают, что способность мозга к охлаждению может ухудшаться в процессе старения, и необходима дальнейшая работа, чтобы выяснить, связано ли это с развитием возрастных нарушений ЦНС.Ранее столь высокие температуры фиксировались у людей с черепно-мозговыми травмами в прошлом, но тогда считалось, что это результат повреждения. Теперь стало понятно, что температура мозга свыше 40°C – норма для здорового человека.

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