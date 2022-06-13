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"Мы обязательно должны обыграть Северную Македонию" – Кварацхелия

"Мы обязательно должны обыграть Северную Македонию" – Кварацхелия

Осенью сборной Грузии предстоит сыграть два решающих матча 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T11:20+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн – Sputnik. Футболисты сборной Грузии ждут сентября, чтобы обыграть дома Северную Македонию, рассказал полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия после окончания домашнего матча с болгарами.Сборная Грузии в 12 июня не смогла обыграть дома команду Болгарии. Матч четвертого тура Лиги наций УЕФА закончился со счетом 0:0. Несмотря на ничью сборная Грузии уверенно лидирует в группе С4 с 10 очками. Следом с семью очками идут македонцы."Ничего страшного. Мы ждем сентября и обязательно должны обыграть Северную Македонию дома", – сказал Кварацхелия.Хвича Кварацхелия поблагодарил грузинских болельщиков, которые пришли на "Динамо Арену" поддержать сборную Грузии и заполнили трибуны до отказа."Спасибо грузинским болельщикам, которые пришли и поддержали нас. Когда такое количество людей – очень крутая атмосфера. Жаль, что мы не набрали трех очков", – сказал Кварацхелия.Как считает один из лидеров команды, сборной Грузии не удалось реализовать острые моменты потому, что все 90 минут соперник играл от обороны.Что касается плотного графика и четырех матчей, проведенных грузинскими футболистами за десять дней, 21-летний Кварацхелия считает, что игроки должны выдерживать такие нагрузки."Конечно, с таким графиком играть сложно, но ты поэтому и футболист, чтобы выдерживать такие нагрузки", – сказал Кварацхелия.Осенью сборной Грузии предстоит сыграть два решающих матча против сборных Гибралтара и Северной Македонии. Сборная Северной Македонии приедет в Тбилиси 23 сентября, а уже 26-го числа грузинские футболисты сыграют с Гибралтаром.

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хвича кварацхелия, спорт, грузия, новости, уефа, динамо арена, тбилиси, болгария, футбол, лига наций уефа