"Мы обязательно должны обыграть Северную Македонию" – Кварацхелия
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVФутболист Хвича Кварацхелия
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
Осенью сборной Грузии предстоит сыграть два решающих матча
ТБИЛИСИ, 13 июн – Sputnik. Футболисты сборной Грузии ждут сентября, чтобы обыграть дома Северную Македонию, рассказал полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия после окончания домашнего матча с болгарами.
Сборная Грузии в 12 июня не смогла обыграть дома команду Болгарии. Матч четвертого тура Лиги наций УЕФА закончился со счетом 0:0. Несмотря на ничью сборная Грузии уверенно лидирует в группе С4 с 10 очками. Следом с семью очками идут македонцы.
© Courtesy of Georgian Football Federation Сборная Грузии vs. Сборная Болгарии. Матч четвертого тура Лиги наций УЕФА
Сборная Грузии vs. Сборная Болгарии. Матч четвертого тура Лиги наций УЕФА
© Courtesy of Georgian Football Federation
"Ничего страшного. Мы ждем сентября и обязательно должны обыграть Северную Македонию дома", – сказал Кварацхелия.
Хвича Кварацхелия поблагодарил грузинских болельщиков, которые пришли на "Динамо Арену" поддержать сборную Грузии и заполнили трибуны до отказа.
© Courtesy of Georgian Football Federation Сборная Грузии vs. Сборная Болгарии. Матч четвертого тура Лиги наций УЕФА
Сборная Грузии vs. Сборная Болгарии. Матч четвертого тура Лиги наций УЕФА
© Courtesy of Georgian Football Federation
"Спасибо грузинским болельщикам, которые пришли и поддержали нас. Когда такое количество людей – очень крутая атмосфера. Жаль, что мы не набрали трех очков", – сказал Кварацхелия.
Как считает один из лидеров команды, сборной Грузии не удалось реализовать острые моменты потому, что все 90 минут соперник играл от обороны.
Что касается плотного графика и четырех матчей, проведенных грузинскими футболистами за десять дней, 21-летний Кварацхелия считает, что игроки должны выдерживать такие нагрузки.
© Courtesy of Georgian Football Federation Сборная Грузии vs. Сборная Болгарии. Матч четвертого тура Лиги наций УЕФА
Сборная Грузии vs. Сборная Болгарии. Матч четвертого тура Лиги наций УЕФА
© Courtesy of Georgian Football Federation
"Конечно, с таким графиком играть сложно, но ты поэтому и футболист, чтобы выдерживать такие нагрузки", – сказал Кварацхелия.
Осенью сборной Грузии предстоит сыграть два решающих матча против сборных Гибралтара и Северной Македонии. Сборная Северной Македонии приедет в Тбилиси 23 сентября, а уже 26-го числа грузинские футболисты сыграют с Гибралтаром.