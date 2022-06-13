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"Необходимо продолжать говорить с Россией" – Боррель о важности диалога с Москвой
"Необходимо продолжать говорить с Россией" – Боррель о важности диалога с Москвой
Боррель также отметил открытость каналов связи с Россией 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T13:03+0400
2022-06-13T13:03+0400
2022-06-13T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Странам Европы нужно будет сосуществовать с Российской Федерацией после окончания конфликта на Украине, так что следует приложить все усилия для поддержания диалога с Москвой, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Боррель также отметил открытость каналов связи с РФ, напомнив о поездках канцлера Австрии Карла Нехаммера в Москву в апреле, а также председателя Африканского союза Маки Салла в Сочи в начале июня.При этом, по словам Жозепа Борреля, два представителя генерального секретаря ООН находятся в России, пытаясь разрешить вопрос с экспортом украинского зерна.Ранее президент Франции Макрон, говоря о том, что постоянно поддерживает контакт с российским президентом Владимиром Путиным, сказал, что "нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии". Экс-кандидат в президенты Франции Ле Пен поддержала его позицию.
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эммануэль макрон, в мире, россия, новости, владимир путин, москва, франция, австрия, оон, политика, украина
"Необходимо продолжать говорить с Россией" – Боррель о важности диалога с Москвой
Боррель также отметил открытость каналов связи с Россией
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Странам Европы нужно будет сосуществовать с Российской Федерацией после окончания конфликта на Украине, так что следует приложить все усилия для поддержания диалога с Москвой, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Россия продолжит свое существование, и важно четко определить, как мы намерены с ней жить. Это будет очень трудно, но мы должны взаимодействовать с русскими на этом континенте. <…> Необходимо продолжать говорить с Россией", – сказал дипломат в интервью для Le Journal du Dimanche.
Боррель также отметил открытость каналов связи с РФ, напомнив о поездках канцлера Австрии Карла Нехаммера в Москву в апреле, а также председателя Африканского союза Маки Салла в Сочи в начале июня.
При этом, по словам Жозепа Борреля, два представителя генерального секретаря ООН находятся в России, пытаясь разрешить вопрос с экспортом украинского зерна.
Ранее президент Франции Макрон, говоря о том, что постоянно поддерживает контакт с российским президентом Владимиром Путиным, сказал, что "нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии". Экс-кандидат в президенты Франции Ле Пен поддержала его позицию.