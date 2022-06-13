https://sputnik-georgia.ru/20220613/obilnye-osadki-priveli-k-skhodu-selevogo-potoka-bliz-tbilisi-267420429.html

Обильные осадки привели к сходу селевого потока близ Тбилиси

Обильные осадки привели к сходу селевого потока близ Тбилиси

Из-за проливного дождя резко поднялся уровень воды в ущелье Бицменди-Ахатани, что мешает ремонту системы села Бицменди 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T21:41+0400

2022-06-13T21:41+0400

2022-06-13T21:41+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Дорогу в селе Сагурамо (30 км от Тбилиси) очищают соответствующие службы мэрии муниципалитета Мцхета-Мтианети от грязевой массы, сошедшей на проезжую часть в результате сильного ливня, сообщил глава районной администрации Сагурамо Отар Бичнигаури Sputnik Грузия.Кроме того, из-за проливного дождя резко поднялся уровень воды в ущелье Бицменди-Ахатани. Как сообщили в мэрии муниципалитета, стихия мешает осуществлению работ по ремонту водонапорного сооружения для обеспечения водоснабжения села Бицменди.Непогода создала проблемы жителям муниципалитета и неделю назад.В результате сильного дождя и града в селе Сагурамо 7 июня вечером сошел селевой поток. Масса из камней и щебня хлынула на главную дорогу, застав водителей врасплох. Подтоплены были первые этажи домов и магазинов, а также повреждены приусадебные участки.Непогода оставила на сутки без воды как жителей Сагурамо, так и часть жителей Тбилиси. Причиной стало затопление головного сооружения водопровода Сагурамо.

сагурамо

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