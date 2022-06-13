https://sputnik-georgia.ru/20220613/obilnye-osadki-priveli-k-skhodu-selevogo-potoka-bliz-tbilisi-267420429.html
Обильные осадки привели к сходу селевого потока близ Тбилиси
Обильные осадки привели к сходу селевого потока близ Тбилиси
Из-за проливного дождя резко поднялся уровень воды в ущелье Бицменди-Ахатани, что мешает ремонту системы села Бицменди 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T21:41+0400
2022-06-13T21:41+0400
2022-06-13T21:41+0400
грузия
новости
происшествия
сагурамо
дождь
непогода в москве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/18/259855070_0:183:3313:2047_1920x0_80_0_0_de2275b99f94a148d1fb7f3f527bebe1.jpg
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Дорогу в селе Сагурамо (30 км от Тбилиси) очищают соответствующие службы мэрии муниципалитета Мцхета-Мтианети от грязевой массы, сошедшей на проезжую часть в результате сильного ливня, сообщил глава районной администрации Сагурамо Отар Бичнигаури Sputnik Грузия.Кроме того, из-за проливного дождя резко поднялся уровень воды в ущелье Бицменди-Ахатани. Как сообщили в мэрии муниципалитета, стихия мешает осуществлению работ по ремонту водонапорного сооружения для обеспечения водоснабжения села Бицменди.Непогода создала проблемы жителям муниципалитета и неделю назад.В результате сильного дождя и града в селе Сагурамо 7 июня вечером сошел селевой поток. Масса из камней и щебня хлынула на главную дорогу, застав водителей врасплох. Подтоплены были первые этажи домов и магазинов, а также повреждены приусадебные участки.Непогода оставила на сутки без воды как жителей Сагурамо, так и часть жителей Тбилиси. Причиной стало затопление головного сооружения водопровода Сагурамо.
сагурамо
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/18/259855070_304:0:3033:2047_1920x0_80_0_0_8b0f3aa9c81215f69ef827cb873f8ccf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, сагурамо, дождь, непогода в москве
Обильные осадки привели к сходу селевого потока близ Тбилиси
Из-за проливного дождя резко поднялся уровень воды в ущелье Бицменди-Ахатани, что мешает ремонту системы села Бицменди
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Дорогу в селе Сагурамо (30 км от Тбилиси) очищают соответствующие службы мэрии муниципалитета Мцхета-Мтианети от грязевой массы, сошедшей на проезжую часть в результате сильного ливня, сообщил глава районной администрации Сагурамо Отар Бичнигаури Sputnik Грузия.
Кроме того, из-за проливного дождя резко поднялся уровень воды в ущелье Бицменди-Ахатани. Как сообщили в мэрии муниципалитета, стихия мешает осуществлению работ по ремонту водонапорного сооружения для обеспечения водоснабжения села Бицменди.
Непогода создала проблемы жителям муниципалитета и неделю назад.
В результате сильного дождя и града в селе Сагурамо 7 июня вечером сошел селевой поток. Масса из камней и щебня хлынула на главную дорогу, застав водителей врасплох. Подтоплены были первые этажи домов и магазинов, а также повреждены приусадебные участки.
Непогода оставила на сутки без воды как жителей Сагурамо, так и часть жителей Тбилиси. Причиной стало затопление головного сооружения водопровода Сагурамо.