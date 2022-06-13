https://sputnik-georgia.ru/20220613/ombudsmen-gruzii-vnov-stala-obektom-kritiki-gruzinskoy-mechty-267418455.html

Омбудсмен Грузии вновь стала объектом критики "Грузинской мечты"

Омбудсмен Грузии вновь стала объектом критики "Грузинской мечты"

Ломджария стала защитником прав радикальной оппозиции, считают в "Мечте" 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T19:41+0400

2022-06-13T19:41+0400

2022-06-13T19:41+0400

политика

новости

грузия

грузинская мечта

нино ломджария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24755/13/247551338_0:34:1024:610_1920x0_80_0_0_f074878819dec8e62edac5b1b83009e6.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария фактически превратила Аппарат омбудсмена в политическую организацию, заявил депутат от парламентского большинства Гурам Мачарашвили.Ранее Ломджария заявила, что грузинские власти нарушают Конституцию страны, когда не выполняют взятые перед Евросоюзом обязательства проведения демократических реформ. По ее словам, история запомнит всех "бездельников" в правительстве и парламенте, которые спокойно наблюдают за тем, как уничижается "перспектива на лучшее будущее".Однако, по словам депутата, к сожалению, омбудсмен разделила людей на две категории."Для нее Народный защитник означает – защитник прав сторонников радикальной оппозиции. Остальное общество она не считает за людей, соответственно, по ее мнению, на них права человека не распространяются. Это ее неправильная позиция, которая, наверное, скоро закончится, так как истечет ее срок", - отметил он.Ломджария не раз становилась объектом критики со стороны "Грузинской мечты". В последний раз поводом послужил ее призыв к президенту Саломе Зурабишвили помиловать гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамия.Заявление Народного защитника по поводу приговора Гварамия в правящей партии назвали политическим, а не правовым.При правлении "Нацдвижения" Гварамия занимал высокие должности, в том числе был заместителем генпрокурора, министром юстиции и министром образования. Журналистикой он занялся вскоре после того, как к власти в 2012 году пришла "Грузинская мечта".Уголовное дело касается периода его деятельности на должности гендиректора телеканала "Рустави 2", который после смены власти стал оппозиционным. В "Рустави 2" Гварамия проработал до июля 2019 года.Тбилисский горсуд 16 мая 2022 года признал Гварамия виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, грузинская мечта, нино ломджария