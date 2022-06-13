https://sputnik-georgia.ru/20220613/pamyatnik-begemotu-begi-otkryli-v-parke-mziuri-v-tsentre-tbilisi---video-267415616.html

Памятник бегемоту Беги открыли в парке Мзиури в центре Тбилиси - видео

Памятник бегемоту Беги открыли в парке Мзиури в центре Тбилиси - видео

Памятник бегемоту Беги открыли в Тбилиси в детском городке "Мзиури" 13 июня, в день седьмой годовщины страшного наводнения в Тбилиси 2015 года. Тогда... 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T16:37+0400

2022-06-13T16:37+0400

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разрушительное наводнение в тбилиси

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Автором скульптуры выступил скульптур Эрекле Цуладзе, он является победителем конкурса, объявленного мэрией. Скульптура выполнена из высококачественной и нержавеющей стали. Во время работы над ней мастер использовал современные технологии. На мероприятии открытия скульптуры присутствовал мэр Тбилиси Каха Каладзе. По словам градоначальника, во времена тех событий горожане проявили небывалую солидарность и единодушие: группы людей абсолютно добровольно подключались к очистительным работам и помогали привести в порядок разрушенную инфраструктуру столицы.

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