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Памятник бегемоту Беги открыли в парке Мзиури в центре Тбилиси - видео
Памятник бегемоту Беги открыли в парке Мзиури в центре Тбилиси - видео
Памятник бегемоту Беги открыли в Тбилиси в детском городке "Мзиури" 13 июня, в день седьмой годовщины страшного наводнения в Тбилиси 2015 года. Тогда... 13.06.2022, Sputnik Грузия
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Автором скульптуры выступил скульптур Эрекле Цуладзе, он является победителем конкурса, объявленного мэрией. Скульптура выполнена из высококачественной и нержавеющей стали. Во время работы над ней мастер использовал современные технологии. На мероприятии открытия скульптуры присутствовал мэр Тбилиси Каха Каладзе. По словам градоначальника, во времена тех событий горожане проявили небывалую солидарность и единодушие: группы людей абсолютно добровольно подключались к очистительным работам и помогали привести в порядок разрушенную инфраструктуру столицы.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, бегемот беги, разрушительное наводнение в тбилиси, видео

Памятник бегемоту Беги открыли в парке Мзиури в центре Тбилиси - видео

16:37 13.06.2022 (обновлено: 16:53 13.06.2022)
© photo: Sputnik / Stringer
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Памятник бегемоту Беги открыли в Тбилиси в детском городке "Мзиури" 13 июня, в день седьмой годовщины страшного наводнения в Тбилиси 2015 года. Тогда фотографии бегемота, который бродил по улицам города, облетели все соцсети
Автором скульптуры выступил скульптур Эрекле Цуладзе, он является победителем конкурса, объявленного мэрией. Скульптура выполнена из высококачественной и нержавеющей стали. Во время работы над ней мастер использовал современные технологии.
На мероприятии открытия скульптуры присутствовал мэр Тбилиси Каха Каладзе. По словам градоначальника, во времена тех событий горожане проявили небывалую солидарность и единодушие: группы людей абсолютно добровольно подключались к очистительным работам и помогали привести в порядок разрушенную инфраструктуру столицы.
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