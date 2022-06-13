https://sputnik-georgia.ru/20220613/parlament-gruzii-otsrochil-izmenenie-konstitutsii-267417689.html

Парламент Грузии отсрочил изменение Конституции

Парламент Грузии отсрочил изменение Конституции

Согласно проекту, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо 5% 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T18:42+0400

2022-06-13T18:42+0400

2022-06-13T18:46+0400

грузия

новости

политика

парламент грузии

конституция грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250964949_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_552b910263d3b5a5593676777490b754.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Парламент Грузии отсрочил рассмотрение проекта поправок в Конституцию страны на два месяца.Решение было принято на заседании бюро на основании обращения парламентского комитета по юридическим вопросам.Проект конституционных поправок был инициирован 91 депутатами в июне 2021 года. В сентябре прошлого года он был единогласно принят в первом чтении, после чего процесс рассмотрения был приостановлен.Согласно проекту поправок, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо 5%, как это предусмотрено в действующей версии. При этом принцип пропорциональных выборов сохранен.Кроме того, в поправках предусмотрены изменения и в составе фракций. Если по действующей редакции для формирования фракции необходимо семь депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно четырех депутатов.Проект поправок был поставлен на голосование без пункта, предусматривающего избрание генерального прокурора 3/5 полного состава парламента, так как правила избрания генпрокурора остаются предметом дискуссии.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, парламент грузии, конституция грузии