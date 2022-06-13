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Парламент Грузии отсрочил изменение Конституции
Парламент Грузии отсрочил изменение Конституции
Согласно проекту, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо 5% 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T18:42+0400
2022-06-13T18:42+0400
2022-06-13T18:46+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Парламент Грузии отсрочил рассмотрение проекта поправок в Конституцию страны на два месяца.Решение было принято на заседании бюро на основании обращения парламентского комитета по юридическим вопросам.Проект конституционных поправок был инициирован 91 депутатами в июне 2021 года. В сентябре прошлого года он был единогласно принят в первом чтении, после чего процесс рассмотрения был приостановлен.Согласно проекту поправок, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо 5%, как это предусмотрено в действующей версии. При этом принцип пропорциональных выборов сохранен.Кроме того, в поправках предусмотрены изменения и в составе фракций. Если по действующей редакции для формирования фракции необходимо семь депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно четырех депутатов.Проект поправок был поставлен на голосование без пункта, предусматривающего избрание генерального прокурора 3/5 полного состава парламента, так как правила избрания генпрокурора остаются предметом дискуссии.
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Парламент Грузии отсрочил изменение Конституции
18:42 13.06.2022 (обновлено: 18:46 13.06.2022)
Согласно проекту, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо 5%
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Парламент Грузии отсрочил рассмотрение проекта поправок в Конституцию страны на два месяца.
Решение было принято на заседании бюро на основании обращения парламентского комитета по юридическим вопросам.
Проект конституционных поправок был инициирован 91 депутатами в июне 2021 года. В сентябре прошлого года он был единогласно принят в первом чтении, после чего процесс рассмотрения был приостановлен.
Согласно проекту поправок, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо 5%, как это предусмотрено в действующей версии. При этом принцип пропорциональных выборов сохранен.
Кроме того, в поправках предусмотрены изменения и в составе фракций. Если по действующей редакции для формирования фракции необходимо семь депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно четырех депутатов.
Проект поправок был поставлен на голосование без пункта, предусматривающего избрание генерального прокурора 3/5 полного состава парламента, так как правила избрания генпрокурора остаются предметом дискуссии.