https://sputnik-georgia.ru/20220613/pervyy-zhenskiy-chempionat-po-mauntinbayku-proydet-v-gruzii-267400883.html

Первый женский чемпионат по маунтинбайку пройдет в Грузии

Первый женский чемпионат по маунтинбайку пройдет в Грузии

На спортивное мероприятие может зарегистрироваться любой желающий 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T13:36+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. "Федерация велоспорта Грузии" проведет первый женский чемпионат по маунтинбайку 23 июля.На спортивное мероприятие может зарегистрироваться любой желающий, однако в конкурсе смогут участвовать только граждане страны. Информация о маршруте будет размещена организаторами в ближайшее время. Рекомендуемые велосипеды: горный, гравийный, циклокросс. Электрические велосипеды на чемпионате запрещены. Что такое маунтинбайк?Маунтинбайк (от англ. "mountain bike") – гонки вне дорог на горных велосипедах.В конце 70-х годов новая форма велосипедных гонок, несколько аналогичных циклокроссу, начала развиваться в Калифорнии. В конструкцию велосипеда были добавлены мотоциклетные толстые шины и постепенно он развился в современный горный велосипед. Первый национальный чемпионат по горному велосипеду прошел в 1983 году в Соединенных Штатах. Первые чемпионаты мира по горному велосипеду начали проводиться в 1987 году.В 1990 году МТБ как вид велоспорта был признан Международным союзом велосипедистов (UCI). А в 1993 году гонки по пересеченной местности на горных велосипедах (кросс-кантри) были приняты в программу Олимпийских игр и дебютировали в 1996 году в Атланте.Существует несколько видов горных велосипедов, каждый из них предназначен для различного типа гонок.

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спорт, велосипед, грузия, новости