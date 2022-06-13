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Поножовщина в Тбилиси – задержаны два человека
Поножовщина в Тбилиси – задержаны два человека
По данным СМИ, в кровавой разборке в Дигоми участвовали до десяти человек 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T15:00+0400
2022-06-13T15:00+0400
2022-06-13T15:00+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в Тбилиси двух молодых мужчин по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба МВД.Задержанным 36 и 27 лет. В случае, если их вина будет доказана на суде, им грозит от трех до шести лет тюрьмы.Следствие установило, что 11 июня в Дигомском районе Тбилиси в ходе ссоры обвиняемые нанесли друг другу ранения холодным оружием. Оба раненых были доставлены в клинику, где им была оказана соответствующая медицинская помощь.Полицейские изъяли два ножа в качестве орудия преступления.По информации СМИ, в кровавой разборке в Дигоми участвоали до десяти человек. Первоначально МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Попытка умышленного убийства".
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, тбилиси
Поножовщина в Тбилиси – задержаны два человека
По данным СМИ, в кровавой разборке в Дигоми участвовали до десяти человек
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в Тбилиси двух молодых мужчин по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба МВД.
Задержанным 36 и 27 лет. В случае, если их вина будет доказана на суде, им грозит от трех до шести лет тюрьмы.
Следствие установило, что 11 июня в Дигомском районе Тбилиси в ходе ссоры обвиняемые нанесли друг другу ранения холодным оружием. Оба раненых были доставлены в клинику, где им была оказана соответствующая медицинская помощь.
Полицейские изъяли два ножа в качестве орудия преступления.
По информации СМИ, в кровавой разборке в Дигоми участвоали до десяти человек. Первоначально МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Попытка умышленного убийства".