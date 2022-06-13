https://sputnik-georgia.ru/20220613/pozharnye-spasateli-prinesli-tsvety-k-memorialu-zhertv-navodneniya-v-tbilisi-267389997.html

Пожарные-спасатели принесли цветы к мемориалу жертв наводнения в Тбилиси

Пожарные-спасатели принесли цветы к мемориалу жертв наводнения в Тбилиси

Наводнение 2015 года унесло жизни 21 человека, двое до сих пор считаются без вести пропавшими 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T10:19+0400

2022-06-13T10:19+0400

2022-06-13T12:41+0400

разрушительное наводнение в тбилиси

наводнение

грузия

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происшествия

леван вардосанидзе

каха каладзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Сотрудники Департамента пожарно-спасательных сил Службы управления чрезвычайными ситуациями пришли к мемориалу жертв наводнения в Тбилиси, принесли цветы и почтили память погибших, сообщается на сайте ведомства.Трагические события произошли в ночь с 13 на 14 июня 2015 года. Уровень воды в реке Вере поднялся из-за обвала, который произошел на дороге Цхнети-Бетания. На некоторое время реку Вере перекрыло и она вышла из берегов.Были затоплены дворы и первые этажи домов – 200 семей остались без крова, были повреждены участки дороги и другие объекты инфраструктуры. Наводнение унесло жизни 21 человека, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших.Пожарные-спасатели еще раз вспомнили своего сотрудника Зураба Музашвили, который героически погиб 13 июня во время выполнения служебных обязанностей. Он во время спасательной операции спас шестерых человек, а сам не смог выбраться в безопасное место.Тело Зураба нашли на третий день после наводнения, на территории парка Мзиури. Ему было 37 лет. Одна из улиц в Тбилиси теперь носит его имя.Служба управления чрезвычайными ситуациями была главным ведомством, реагирующим на вызовы во время наводнения в Тбилиси.Спасатели-пожарные работали в течение всей ночи, далее они в течение нескольких недель активно были включены в ликвидационные работы стихии, а также поисковые и восстановительные работы.Мэр Тбилиси Каха Каладзе сегодня возложит венок к мемориалу жертв 13 июня. Сегодня же откроют памятник символу этой трагедии – бегемоту Беги.Бегемот Беги прославился на весь мир. Он после разрушительного наводнения прогуливался по площади Героев, неподалеку от зоопарка. Автором памятника бегемоту Беги является художник Никуша (Николоз) Шенгелая, а создал его Леван Вардосанидзе.

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разрушительное наводнение в тбилиси, наводнение, грузия, новости, происшествия, леван вардосанидзе, каха каладзе, тбилиси