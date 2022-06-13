https://sputnik-georgia.ru/20220613/pravitelstvo-gruzii-spasaet-borzhomi---ministr-rasskazal-o-detalyakh-sdelki--267417809.html

Правительство Грузии спасает "Боржоми" - министр рассказал о деталях сделки

Правительство Грузии спасает "Боржоми" - министр рассказал о деталях сделки

Государство может установить полный контроль в компании, владеющей "Боржоми" 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T18:38+0400

2022-06-13T18:38+0400

2022-06-13T18:44+0400

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"боржоми"

ids borjomi georgia

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Сделка правительства Грузии с владельцами "Боржоми" состоит из двух документов - о передаче доли государству и о ключевой роли представителя государства в Совете директоров, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили на пресс-концеренции.По условиям сделки, государство получит 7,73% акций компании Rissa Investments Limited - контролирующего акционера международной компании IDS Borjomi International, производящей знаменитую грузинскую минеральную воду "Боржоми".По его словам, новшества в компании должны решить проблемы бастующих с 31 мая сотрудников IDS Borjomi, которые требуют выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения с ними бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) безо всяких условий.О том, что переговоры между властями и компанией успешно завершились, ранее в понедельник заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Согласно сделке, представитель государства возглавит Совет директоров в Rissa Investments Limited (акционерами которой являются российская Alpha Group и семья покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили). Кроме того, у государства будет один директор-наблюдатель."То есть государство может установить полный контроль в компании", - сказал Давиташвили.Причиной финансовых проблем у IDS Borjomi стали антироссийские санкции, введенные из-за событий на Украине.С 2013 года контрольный пакет акций (60%) IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.

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