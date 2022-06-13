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Правительство Грузии спасает "Боржоми" - министр рассказал о деталях сделки
Правительство Грузии спасает "Боржоми" - министр рассказал о деталях сделки
Государство может установить полный контроль в компании, владеющей "Боржоми" 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T18:38+0400
2022-06-13T18:38+0400
2022-06-13T18:44+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Сделка правительства Грузии с владельцами "Боржоми" состоит из двух документов - о передаче доли государству и о ключевой роли представителя государства в Совете директоров, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили на пресс-концеренции.По условиям сделки, государство получит 7,73% акций компании Rissa Investments Limited - контролирующего акционера международной компании IDS Borjomi International, производящей знаменитую грузинскую минеральную воду "Боржоми".По его словам, новшества в компании должны решить проблемы бастующих с 31 мая сотрудников IDS Borjomi, которые требуют выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения с ними бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) безо всяких условий.О том, что переговоры между властями и компанией успешно завершились, ранее в понедельник заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Согласно сделке, представитель государства возглавит Совет директоров в Rissa Investments Limited (акционерами которой являются российская Alpha Group и семья покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили). Кроме того, у государства будет один директор-наблюдатель."То есть государство может установить полный контроль в компании", - сказал Давиташвили.Причиной финансовых проблем у IDS Borjomi стали антироссийские санкции, введенные из-за событий на Украине.С 2013 года контрольный пакет акций (60%) IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.
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новости, грузия, экономика, ираклий гарибашвили, бадри патаркацишвили, украина, "боржоми", ids borjomi georgia
Правительство Грузии спасает "Боржоми" - министр рассказал о деталях сделки
18:38 13.06.2022 (обновлено: 18:44 13.06.2022)
Государство может установить полный контроль в компании, владеющей "Боржоми"
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Сделка правительства Грузии с владельцами "Боржоми" состоит из двух документов - о передаче доли государству и о ключевой роли представителя государства в Совете директоров, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили на пресс-концеренции.
По условиям сделки, государство получит 7,73% акций компании Rissa Investments Limited - контролирующего акционера международной компании IDS Borjomi International, производящей знаменитую грузинскую минеральную воду "Боржоми".
"Государство приняло это решение после полноценного изучения и оценки в краткие сроки, которые были нам даны, чтобы спасти компанию. Считаю, мы сможем внести свою лепту в успех одного из самых важных, а то и самого важного национального бренда для Грузии", - сказал Давиташвили.
По его словам, новшества в компании должны решить проблемы бастующих с 31 мая сотрудников IDS Borjomi, которые требуют выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения с ними бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) безо всяких условий.
О том, что переговоры между властями и компанией успешно завершились, ранее в понедельник заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Согласно сделке, представитель государства возглавит Совет директоров в Rissa Investments Limited (акционерами которой являются российская Alpha Group и семья покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили). Кроме того, у государства будет один директор-наблюдатель.
"То есть государство может установить полный контроль в компании", - сказал Давиташвили.
Причиной финансовых проблем у IDS Borjomi стали антироссийские санкции, введенные из-за событий на Украине.
С 2013 года контрольный пакет акций (60%) IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.