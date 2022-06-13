https://sputnik-georgia.ru/20220613/premer-gruzii-vlasti-ne-dopustyat-provokatsiy-na-aktsii-20-iyunya-267418074.html

Премьер Грузии: власти не допустят провокаций на акции 20 июня

Премьер Грузии: власти не допустят провокаций на акции 20 июня

Акцию протеста в Тбилиси назначили деструктивные силы, уверен премьер 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T19:01+0400

2022-06-13T19:01+0400

2022-06-13T19:01+0400

грузия

политика

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тбилиси

ираклий гарибашвили

акции протеста

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство не допустит противозаконных действий и провокаций на акции, назначенной на 20 июня в центре Тбилиси.Акцию-шествие под названием "Домой в Европу" анонсировало движение "Сирцхвилиа". Собравшиеся собираются показать Европе, что интеграция в ЕС - это исторический выбор Грузии.По словам премьера, акцию с требованием интеграции в Евросоюз проводят люди, которые ничего не сделали для того, чтобы Грузии был предоставлен статус страны-кандидата на членство в ЕС.Как отметил премьер, у деструктивных сил, "врагов Грузии", не вышло начать в стране революцию, вовлечь Грузию в войну, и на этот раз 20 июня у них тоже ничего не получится.Три года назад 20 июня антироссийский митинг перед парламентом в Тбилиси перерос в антиправительственные выступления и закончился жестким разгоном манифестантов. В результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Несколько человек потеряли глаза в результате попадания резиновых пуль в лицо.

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грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили, акции протеста