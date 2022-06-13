https://sputnik-georgia.ru/20220613/premer-investitsii-v-gruziyu-rekordno-vyrosli-nesmotrya-na-situatsiyu-v-regione-267419694.html

Премьер: инвестиции в Грузию рекордно выросли, несмотря на ситуацию в регионе

Премьер: инвестиции в Грузию рекордно выросли, несмотря на ситуацию в регионе

Несмотря на вызовы в регионе, связанные с событиями на Украине, бизнес-среда в Грузии остается привлекательной для инвесторов, заявил вице-премьер 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T20:47+0400

2022-06-13T20:47+0400

2022-06-13T20:47+0400

грузия

новости

экономика

леван давиташвили

ираклий гарибашвили

инвестиции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0d/267403465_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_459c4178cca1c9051b71f3948f8b2118.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Прямые иностранные инвестиции в Грузии выросли рекордно на фоне вызовов, не имеющих аналогов в мире со времен Второй мировой войны, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.По статистике, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2022 года вырос в 4,3 раза по сравнению с январем-мартом 2021 года и составил 568,2 миллиона долларов.По словам вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили, рост инвестиций очень важен для Грузии.Он подчеркнул, что данные статистики указывают на то, что, несмотря на вызовы в регионе, связанные с событиями на Украине, бизнес-среда в Грузии остается привлекательной для инвесторов."Прямые иностранные инвестиции в особом размере выросли из стран Европы, США, Турции, Китая и Нидерландов. Это основные инвесторы для Грузии. Здесь есть доля одного важного соглашения, которое касается инвестиций из Испании, над которыми шла работа в прошлом году", - заявил Давиташвили журналистам на брифинге.Премьер-министр Испании посетит Грузию >>Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом квартале 2022 года были энергетика, финансовый сектор, недвижимость, обрабатывающая промышленность и транспорт.Инвестиции также вкладывали в строительство, связь, гостиницы и рестораны, здравоохранение и социальное обслуживание.На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, леван давиташвили, ираклий гарибашвили, инвестиции