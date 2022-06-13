https://sputnik-georgia.ru/20220613/skolko-prirodnogo-gaza-poluchila-gruziya-iz-azerbaydzhana-267385641.html

Сколько природного газа получила Грузия из Азербайджана

Сколько природного газа получила Грузия из Азербайджана

В январе-мае из Азербайджана экспортировано 9,4 млрд кубометров "голубого топлива" 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T08:32+0400

2022-06-13T08:32+0400

2022-06-13T08:36+0400

азербайджан

новости

экономика

грузия

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23420/10/234201015_0:73:3077:1804_1920x0_80_0_0_2810948adabfc8379061c1733a678ebe.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Поставки природного газа в Грузию составляют 14% от общего объема экспорта "голубого топлива" из Азербайджана, написал министр энергетики Парвиз Шахбазов в Twitter.По оперативным данным, за пять месяцев этого года, из добытых 19,6 млрд кубометров газа 9,4 млрд кубометров были экспортированы. Добыча газа в Азербайджане за первые пять месяцев 2022 года выросла на 15,3%, экспорт газа – на 27%. Согласно информации министра, 48% экспорта газа пришлись на Европу, 38% – Турцию, 14% – Грузию, сообщил Sputnik Азербайджан.Поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору" начались 31 декабря 2020 года.TAP – европейская ветвь "Южного газового коридора", связующий проект, по которому из Азербайджана на европейские рынки будет транспортироваться 10 млрд кубометров природного газа ежегодно. Потенциал трубопровода позволяет повысить его пропускную способность в два раза – до 20 млрд кубометров в год.

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

азербайджан, новости, экономика, грузия, газ