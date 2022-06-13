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Сколько природного газа получила Грузия из Азербайджана
Сколько природного газа получила Грузия из Азербайджана
В январе-мае из Азербайджана экспортировано 9,4 млрд кубометров "голубого топлива" 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T08:32+0400
2022-06-13T08:32+0400
2022-06-13T08:36+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Поставки природного газа в Грузию составляют 14% от общего объема экспорта "голубого топлива" из Азербайджана, написал министр энергетики Парвиз Шахбазов в Twitter.По оперативным данным, за пять месяцев этого года, из добытых 19,6 млрд кубометров газа 9,4 млрд кубометров были экспортированы. Добыча газа в Азербайджане за первые пять месяцев 2022 года выросла на 15,3%, экспорт газа – на 27%. Согласно информации министра, 48% экспорта газа пришлись на Европу, 38% – Турцию, 14% – Грузию, сообщил Sputnik Азербайджан.Поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору" начались 31 декабря 2020 года.TAP – европейская ветвь "Южного газового коридора", связующий проект, по которому из Азербайджана на европейские рынки будет транспортироваться 10 млрд кубометров природного газа ежегодно. Потенциал трубопровода позволяет повысить его пропускную способность в два раза – до 20 млрд кубометров в год.
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азербайджан, новости, экономика, грузия, газ
Сколько природного газа получила Грузия из Азербайджана
08:32 13.06.2022 (обновлено: 08:36 13.06.2022)
В январе-мае из Азербайджана экспортировано 9,4 млрд кубометров "голубого топлива"
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Поставки природного газа в Грузию составляют 14% от общего объема экспорта "голубого топлива" из Азербайджана, написал министр энергетики Парвиз Шахбазов в Twitter.
По оперативным данным, за пять месяцев этого года, из добытых 19,6 млрд кубометров газа 9,4 млрд кубометров были экспортированы. Добыча газа в Азербайджане за первые пять месяцев 2022 года выросла на 15,3%, экспорт газа – на 27%.
Согласно информации министра, 48% экспорта газа пришлись на Европу, 38% – Турцию, 14% – Грузию, сообщил Sputnik Азербайджан
.
"Из добытых в отчетный период 13,9 млн тонн нефти 11,4 млн тонн были экспортированы", – отметил Шахбазов.
Поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору" начались 31 декабря 2020 года.
TAP – европейская ветвь "Южного газового коридора", связующий проект, по которому из Азербайджана на европейские рынки будет транспортироваться 10 млрд кубометров природного газа ежегодно. Потенциал трубопровода позволяет повысить его пропускную способность в два раза – до 20 млрд кубометров в год.