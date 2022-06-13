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Тренер сборной Грузии по футболу объяснил, чем хороша ничья с болгарами
Тренер сборной Грузии по футболу объяснил, чем хороша ничья с болгарами
В последних девяти матчах сборная Грузии одержала семь побед и не пропустила в свои ворота, заявил тренер 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T07:32+0400
2022-06-13T07:32+0400
2022-06-13T08:05+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Чувство разочарования после ничьей с командой Болгарии будет сопровождать грузинских футболистов до осени и поможет победить в предстоящих матчах, заявил наставник и главный тренер национальной сборной Грузии Вилли Саньоль.Сборная Грузии сыграла вничью 0:0 с командой Болгарии в четвертом туре Лиги наций УЕФА 2022-23. Несмотря на ничью, сборная Грузии занимает первое место в группе С4 с 10 очками.По словам французского наставника, в последних девяти матчах сборная Грузии одержала семь побед и не пропустила в свои ворота.Тренер отметил, ему пришлось оставить ведущих игроков на скамейке запасных в первом тайме из-за сложного июньского графика.Сборная Грузии по футболу не смогла победить команду Болгарии >>"Все 90 минут у Болгарии не было шансов забить, и они играли не на высоком уровне. Что касается ротации игроков, то она была необходима из-за сложного графика в июне", – сказал Саньоль.Осенью сборной Грузии предстоит сыграть два решающих матча против сборных Гибралтара и Северной Македонии. Сборная Северной Македонии приедет в Тбилиси 23 сентября, а уже 26-го числа грузинские футболисты сыграют с Гибралтаром.
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Тренер сборной Грузии по футболу объяснил, чем хороша ничья с болгарами
07:32 13.06.2022 (обновлено: 08:05 13.06.2022)
В последних девяти матчах сборная Грузии одержала семь побед и не пропустила в свои ворота, заявил тренер
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Чувство разочарования после ничьей с командой Болгарии будет сопровождать грузинских футболистов до осени и поможет победить в предстоящих матчах, заявил наставник и главный тренер национальной сборной Грузии Вилли Саньоль.
Сборная Грузии сыграла вничью 0:0 с командой Болгарии в четвертом туре Лиги наций УЕФА 2022-23. Несмотря на ничью, сборная Грузии занимает первое место в группе С4 с 10 очками.
"Еще два месяца назад было сложно предположить, что мы наберем 10 очков после четырех июньских матчей. Понятно, что мы разочарованы матчем с Болгарией, но это даже хорошо. Это чувство будет с игроками до осени и, надеюсь, поможет победить", – сказал Саньоль на послематчевой пресс-конференции.
По словам французского наставника, в последних девяти матчах сборная Грузии одержала семь побед и не пропустила в свои ворота.
Тренер отметил, ему пришлось оставить ведущих игроков на скамейке запасных в первом тайме из-за сложного июньского графика.
"Все 90 минут у Болгарии не было шансов забить, и они играли не на высоком уровне. Что касается ротации игроков, то она была необходима из-за сложного графика в июне", – сказал Саньоль.
Осенью сборной Грузии предстоит сыграть два решающих матча против сборных Гибралтара и Северной Македонии. Сборная Северной Македонии приедет в Тбилиси 23 сентября, а уже 26-го числа грузинские футболисты сыграют с Гибралтаром.