Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220613/tsentr-viziterov-otkrylsya-v-natsionalnom-parke-pshav-khevsureti--267395603.html
Центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети
Центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети
Стоимость инвестиции составила четыре миллиона лари 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T12:22+0400
2022-06-13T12:31+0400
туризм
новости
грузия
шатили
туризм в грузии
германия
хевсурети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0d/267393909_0:18:1800:1031_1920x0_80_0_0_42d69a43fa60be3a6509ea2da26c7792.jpg
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Соответствующий международным стандартам центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети в Шатили, говорится в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства.Центр визитеров и административное здание открыли при финансовой поддержке Германского банка развития (KfW). Стоимость инвестиции составила четыре миллиона лари (1,3 миллиона долларов).В новом центре визитеры смогут получить детальную информацию о культурном наследии страны, об интересных туристических маршрутах и о том биомногообразии, которым богат этот уголок.Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия и представитель Германского банка развития Вренк Моршель осмотрели в Шатили центр визитеров. На мероприятии присутствовал посол Германии в Грузии Хуберт Книрш и госуполномоченный в регионе Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе."С правительством Германии мы сотрудничаем уже годы и с их помощью осуществлен не один инфраструктурный проект. Очень важно заботиться о нашем уникальном биомногообразии и, в то же время, использовать те возможности, которые есть у нашей природы в плане экотуризма, чтобы привлечь больше туристов", – заявил Шамугия.По его словам, привлечение большего количества туристов улучшит социально-экономическое положение местных жителей.Посол Германии в Грузии Хуберт Книрш также выразил радость в связи с открытием нового центра. Книрш высказал уверенность, что отныне Шатили и Национальный парк Пшав-Хевсурети станет более привлекательным туристическим направлением страны."Я рад, что совместный проект Грузии и Германии успешно осуществился и учрежден центр визитеров, который укомплектован рейнджерами и другими сотрудниками охраняемых территорий. Я уверен, что центр примет гостей как из Германии, так и из других стран", – заявил Книрш.Национальный парк Пшав-Хевсурети известен своими средневековыми башнями и уникальными ландшафтами. Он привлекает как грузинских, так и иностранных посетителей.Данная охраняемая территория Грузии богата многообразными экосистемами – субальпийскими лесами, альпийскими лугами, скалистыми горами, красивейшими ущельями и лесами.
шатили
германия
хевсурети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0d/267393909_202:0:1598:1047_1920x0_80_0_0_47e2b7cd0ccdd3b263eca1e8acc13004.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
туризм, новости, грузия, шатили, туризм в грузии, германия, хевсурети

Центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети

12:22 13.06.2022 (обновлено: 12:31 13.06.2022)
© courtesy of Pshav-Khevsureti National ParkЦентр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети
Центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2022
© courtesy of Pshav-Khevsureti National Park
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Стоимость инвестиции составила четыре миллиона лари
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Соответствующий международным стандартам центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети в Шатили, говорится в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
Центр визитеров и административное здание открыли при финансовой поддержке Германского банка развития (KfW). Стоимость инвестиции составила четыре миллиона лари (1,3 миллиона долларов).
© Pshav-Khevsureti National ParkЦентр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети
Центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2022
Центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети
© Pshav-Khevsureti National Park
В новом центре визитеры смогут получить детальную информацию о культурном наследии страны, об интересных туристических маршрутах и о том биомногообразии, которым богат этот уголок.
Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия и представитель Германского банка развития Вренк Моршель осмотрели в Шатили центр визитеров. На мероприятии присутствовал посол Германии в Грузии Хуберт Книрш и госуполномоченный в регионе Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе.
© Pshav-Khevsureti National ParkЦентр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети
Центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2022
Центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети
© Pshav-Khevsureti National Park
"С правительством Германии мы сотрудничаем уже годы и с их помощью осуществлен не один инфраструктурный проект. Очень важно заботиться о нашем уникальном биомногообразии и, в то же время, использовать те возможности, которые есть у нашей природы в плане экотуризма, чтобы привлечь больше туристов", – заявил Шамугия.
По его словам, привлечение большего количества туристов улучшит социально-экономическое положение местных жителей.
© Pshav-Khevsureti National ParkЦентр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети
Центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2022
Центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети
© Pshav-Khevsureti National Park
Посол Германии в Грузии Хуберт Книрш также выразил радость в связи с открытием нового центра. Книрш высказал уверенность, что отныне Шатили и Национальный парк Пшав-Хевсурети станет более привлекательным туристическим направлением страны.
"Я рад, что совместный проект Грузии и Германии успешно осуществился и учрежден центр визитеров, который укомплектован рейнджерами и другими сотрудниками охраняемых территорий. Я уверен, что центр примет гостей как из Германии, так и из других стран", – заявил Книрш.
© Pshav-Khevsureti National ParkЦентр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети
Центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2022
Центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети
© Pshav-Khevsureti National Park
Национальный парк Пшав-Хевсурети известен своими средневековыми башнями и уникальными ландшафтами. Он привлекает как грузинских, так и иностранных посетителей.
Данная охраняемая территория Грузии богата многообразными экосистемами – субальпийскими лесами, альпийскими лугами, скалистыми горами, красивейшими ущельями и лесами.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0