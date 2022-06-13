Центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети
12:22 13.06.2022 (обновлено: 12:31 13.06.2022)
© courtesy of Pshav-Khevsureti National ParkЦентр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети
© courtesy of Pshav-Khevsureti National Park
Стоимость инвестиции составила четыре миллиона лари
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Соответствующий международным стандартам центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети в Шатили, говорится в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
Центр визитеров и административное здание открыли при финансовой поддержке Германского банка развития (KfW). Стоимость инвестиции составила четыре миллиона лари (1,3 миллиона долларов).
© Pshav-Khevsureti National ParkЦентр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети
Центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети
© Pshav-Khevsureti National Park
В новом центре визитеры смогут получить детальную информацию о культурном наследии страны, об интересных туристических маршрутах и о том биомногообразии, которым богат этот уголок.
Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия и представитель Германского банка развития Вренк Моршель осмотрели в Шатили центр визитеров. На мероприятии присутствовал посол Германии в Грузии Хуберт Книрш и госуполномоченный в регионе Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе.
© Pshav-Khevsureti National ParkЦентр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети
Центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети
© Pshav-Khevsureti National Park
"С правительством Германии мы сотрудничаем уже годы и с их помощью осуществлен не один инфраструктурный проект. Очень важно заботиться о нашем уникальном биомногообразии и, в то же время, использовать те возможности, которые есть у нашей природы в плане экотуризма, чтобы привлечь больше туристов", – заявил Шамугия.
По его словам, привлечение большего количества туристов улучшит социально-экономическое положение местных жителей.
© Pshav-Khevsureti National ParkЦентр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети
Центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети
© Pshav-Khevsureti National Park
Посол Германии в Грузии Хуберт Книрш также выразил радость в связи с открытием нового центра. Книрш высказал уверенность, что отныне Шатили и Национальный парк Пшав-Хевсурети станет более привлекательным туристическим направлением страны.
"Я рад, что совместный проект Грузии и Германии успешно осуществился и учрежден центр визитеров, который укомплектован рейнджерами и другими сотрудниками охраняемых территорий. Я уверен, что центр примет гостей как из Германии, так и из других стран", – заявил Книрш.
© Pshav-Khevsureti National ParkЦентр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети
Центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети
© Pshav-Khevsureti National Park
Национальный парк Пшав-Хевсурети известен своими средневековыми башнями и уникальными ландшафтами. Он привлекает как грузинских, так и иностранных посетителей.
Данная охраняемая территория Грузии богата многообразными экосистемами – субальпийскими лесами, альпийскими лугами, скалистыми горами, красивейшими ущельями и лесами.