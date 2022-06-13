https://sputnik-georgia.ru/20220613/tsentr-viziterov-otkrylsya-v-natsionalnom-parke-pshav-khevsureti--267395603.html

Центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети

Центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети

Стоимость инвестиции составила четыре миллиона лари 13.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Соответствующий международным стандартам центр визитеров открылся в Национальном парке Пшав-Хевсурети в Шатили, говорится в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства.Центр визитеров и административное здание открыли при финансовой поддержке Германского банка развития (KfW). Стоимость инвестиции составила четыре миллиона лари (1,3 миллиона долларов).В новом центре визитеры смогут получить детальную информацию о культурном наследии страны, об интересных туристических маршрутах и о том биомногообразии, которым богат этот уголок.Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия и представитель Германского банка развития Вренк Моршель осмотрели в Шатили центр визитеров. На мероприятии присутствовал посол Германии в Грузии Хуберт Книрш и госуполномоченный в регионе Мцхета-Мтианети Давид Нозадзе."С правительством Германии мы сотрудничаем уже годы и с их помощью осуществлен не один инфраструктурный проект. Очень важно заботиться о нашем уникальном биомногообразии и, в то же время, использовать те возможности, которые есть у нашей природы в плане экотуризма, чтобы привлечь больше туристов", – заявил Шамугия.По его словам, привлечение большего количества туристов улучшит социально-экономическое положение местных жителей.Посол Германии в Грузии Хуберт Книрш также выразил радость в связи с открытием нового центра. Книрш высказал уверенность, что отныне Шатили и Национальный парк Пшав-Хевсурети станет более привлекательным туристическим направлением страны."Я рад, что совместный проект Грузии и Германии успешно осуществился и учрежден центр визитеров, который укомплектован рейнджерами и другими сотрудниками охраняемых территорий. Я уверен, что центр примет гостей как из Германии, так и из других стран", – заявил Книрш.Национальный парк Пшав-Хевсурети известен своими средневековыми башнями и уникальными ландшафтами. Он привлекает как грузинских, так и иностранных посетителей.Данная охраняемая территория Грузии богата многообразными экосистемами – субальпийскими лесами, альпийскими лугами, скалистыми горами, красивейшими ущельями и лесами.

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