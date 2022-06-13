В Грузии объявили победителей конкурса писем Всемирного почтового союза
© Georgian Post В Грузии объявили победителей конкурса писем Всемирного почтового союза
© Georgian Post
Цель конкурса неизменна – популяризация традиции письма в эпоху современных технологий
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. В Грузии объявили победителей национального отбора Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра, проводимого под эгидой Всемирного почтового союза (ВПС), говорится в сообщении "Почты Грузии".
© Georgian Post В Грузии объявили победителей конкурса писем Всемирного почтового союза
В Грузии объявили победителей конкурса писем Всемирного почтового союза
© Georgian Post
Тема конкурса 2022 года – "Напишите письмо влиятельному лицу о том, почему и как нужно действовать в связи с изменением климата". Цель конкурса неизменна – популяризация традиции письма в эпоху современных технологий.
© Georgian Post В Грузии объявили победителей конкурса писем Всемирного почтового союза
В Грузии объявили победителей конкурса писем Всемирного почтового союза
© Georgian Post
В конкурсе могли принять участие подростки в возрасте 9-15 лет. Организаторами мероприятия в стране выступила "Почта Грузии" при поддержке министерства экономики и устойчивого развития Грузии, министерства образования и науки Грузии, а также министерства окружающей среды и сельского хозяйства.
© Georgian Post В Грузии объявили победителей конкурса писем Всемирного почтового союза
В Грузии объявили победителей конкурса писем Всемирного почтового союза
© Georgian Post
В итоге жюри конкурса выявило тройку лидеров, а также авторов-фаворитов "Почты Грузии" и других ведомств:
© Georgian Post В Грузии объявили победителей конкурса писем Всемирного почтового союза
В Грузии объявили победителей конкурса писем Всемирного почтового союза
© Georgian Post
Первое место – Лиле Хориашвили, Грузинская гимназия им. И. Джавахишвили N24, г. Рустави;
Второе место - Тамар Накани, Государственная школа N3, Местия;
Третье место – Джуба Бахтадзе, Государственная школа им. Г. Табидзе, муниципалитет Хони, село Иванидиди;
Фаворит "Почты Грузии" – Мариам Габаташвили, Государственная школа Качрети, муниципалитет Гурджаани;
Фаворит министерства экономики и устойчивого развития Грузии - Деа Лондаридзе, Государственная школа им. А. Церетели N8, г. Рустави;
Фаворит министерства образования и науки Грузии - Мариам Сихарулидзе, Государственная школа Шуа Амаглеба, район Чохатаури;
Фаворит министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии - Николоз Гвания, Государственная школа N3, Поти.
© Georgian Post В Грузии объявили победителей конкурса писем Всемирного почтового союза
В Грузии объявили победителей конкурса писем Всемирного почтового союза
© Georgian Post
О конкурсе
Конкурс сочинений эпистолярного жанра был основан в 1971 году на Токийском конгрессе ВПС. В этом году он отмечает свое 50-летие. Ежегодно в конкурсе принимают участие миллионы подростков из стран-членов Всемирного почтового союза.
© Georgian Post В Грузии объявили победителей конкурса писем Всемирного почтового союза
В Грузии объявили победителей конкурса писем Всемирного почтового союза
© Georgian Post
Национальное жюри проводят конкурс в 192 странах-членах Всемирного почтового союза. Ежегодно в соревнованиях принимают участие миллионы подростков по всему миру.
© Georgian Post В Грузии объявили победителей конкурса писем Всемирного почтового союза
В Грузии объявили победителей конкурса писем Всемирного почтового союза
© Georgian Post
Призер первого места отправится во Всемирный почтовый союз и примет участие в международной конкурсной программе. Церемония награждения автора/страны-победителя Международного конкурса Всемирного почтового союза состоится 9 октября 2022 года, в Международный день почты, в штаб-квартире Всемирного почтового союза (Берн, Швейцария).