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https://sputnik-georgia.ru/20220613/v-tbilisi-otkryli-pamyatnik-begemotu-begi-267405885.html
В Тбилиси открыли памятник бегемоту Беги
В Тбилиси открыли памятник бегемоту Беги
Бегемот Беги стал самым светлым символом смертоносного наводнения в Тбилиси 2015 года 13.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-13T14:41+0400
2022-06-13T14:53+0400
разрушительное наводнение в тбилиси
каха каладзе
тбилиси
общество
новости
грузия
бегемот беги
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Памятник бегемоту Беги открыли в Тбилиси в детском городке "Мзиури" 13 июня, в день седьмой годовщины страшного наводнения в Тбилиси 2015 года.Бегемот Беги прославился на весь мир тем, что после того наводнения, которое унесло жизни десятков людей, а также множества зверей в столичном зоопарке, прогуливался по площади Героев, неподалеку от зверинца. Тогда фотографии грузинского бегемота Беги облетели все соцсети. На мероприятии открытия скульптуры присутствовал мэр Тбилиси Каха Каладзе."Сегодняшний день частично приятный, поскольку открылась скульптура того бегемота, который в тот сложный день спокойно разгуливал по городу, по городу, который был загублен, стоял на коленях. Мы приняли решение, что эта скульптура должна разместиться в парке "Мзиури", – заявил Каладзе.Каладзе выразил надежду, что вокруг этой скульптуры всегда будет звучать детский гомон, будет радость и счастье.Автором скульптуры выступил скульптур Эрекле Цуладзе, он является победителем конкурса, объявленного мэрией. Скульптура выполнена из высококачественной и нержавеющей стали. Во время работы над ней мастер использовал современные технологии.Как отмечают в мэрии Тбилиси, работа подобного типа в Грузии размещена впервые. Конкурс на эскиз скульптуры объявили в 2019 году. В нем могли принять участие как грузинские, так и иностранные авторы, или группа авторов со статусом физического или юридического лица.Автор был выбран конкурсной комиссией, состоящей из 12 человек. В ней были объединены представители сферы искусства.Мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем Сакребуло Георгием Ткемаладзе возложил венки к мемориалу жертв 13 июня и выразил соболезнования семьям погибших."Со дня трагедии 13 июня прошло семь лет. Ночь, которая была тяжелейшей для нашего города, и еще более тяжелым было утро, которое наступило. Мы увидели реально, какое было положение – много умерших людей, разрушенных домов, затопленных улиц и территория зоопарка, умершие животные. Было очень тяжелое положение", – вспомнил Каладзе.По словам градоначальника, во времена тех событий горожане проявили небывалую солидарность и единодушие: группы людей абсолютно добровольно подключались к очистительным работам и помогали привести в порядок разрушенную инфраструктуру столицы.В ночь с 13 на 14 июня 2015 года в Тбилиси произошло наводнение. Уровень воды в реке Вере поднялся из-за обвала, который произошел на дороге Цхнети-Бетания. На некоторое время реку Вере перекрыло, и она вышла из берегов.Были затоплены дворы и первые этажи домов – 200 семей остались без крова, повреждены участки дороги и другие объекты инфраструктуры. Наводнение унесло жизни 21 человека, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших.
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разрушительное наводнение в тбилиси, каха каладзе, тбилиси, общество, новости, грузия, бегемот беги

В Тбилиси открыли памятник бегемоту Беги

14:41 13.06.2022 (обновлено: 14:53 13.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerОткрытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Бегемот Беги стал самым светлым символом смертоносного наводнения в Тбилиси 2015 года
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Памятник бегемоту Беги открыли в Тбилиси в детском городке "Мзиури" 13 июня, в день седьмой годовщины страшного наводнения в Тбилиси 2015 года.
Бегемот Беги прославился на весь мир тем, что после того наводнения, которое унесло жизни десятков людей, а также множества зверей в столичном зоопарке, прогуливался по площади Героев, неподалеку от зверинца. Тогда фотографии грузинского бегемота Беги облетели все соцсети.
На мероприятии открытия скульптуры присутствовал мэр Тбилиси Каха Каладзе.
© photo: Sputnik / StringerКаха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
Каха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2022
Каха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
© photo: Sputnik / Stringer
"Сегодняшний день частично приятный, поскольку открылась скульптура того бегемота, который в тот сложный день спокойно разгуливал по городу, по городу, который был загублен, стоял на коленях. Мы приняли решение, что эта скульптура должна разместиться в парке "Мзиури", – заявил Каладзе.
Каладзе выразил надежду, что вокруг этой скульптуры всегда будет звучать детский гомон, будет радость и счастье.
Автором скульптуры выступил скульптур Эрекле Цуладзе, он является победителем конкурса, объявленного мэрией. Скульптура выполнена из высококачественной и нержавеющей стали. Во время работы над ней мастер использовал современные технологии.
© photo: Sputnik / StringerОткрытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2022
Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
© photo: Sputnik / Stringer
Как отмечают в мэрии Тбилиси, работа подобного типа в Грузии размещена впервые. Конкурс на эскиз скульптуры объявили в 2019 году. В нем могли принять участие как грузинские, так и иностранные авторы, или группа авторов со статусом физического или юридического лица.
Автор был выбран конкурсной комиссией, состоящей из 12 человек. В ней были объединены представители сферы искусства.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем Сакребуло Георгием Ткемаладзе возложил венки к мемориалу жертв 13 июня и выразил соболезнования семьям погибших.
© photo: Sputnik / StringerКаха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
Каха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2022
Каха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
© photo: Sputnik / Stringer
"Со дня трагедии 13 июня прошло семь лет. Ночь, которая была тяжелейшей для нашего города, и еще более тяжелым было утро, которое наступило. Мы увидели реально, какое было положение – много умерших людей, разрушенных домов, затопленных улиц и территория зоопарка, умершие животные. Было очень тяжелое положение", – вспомнил Каладзе.
По словам градоначальника, во времена тех событий горожане проявили небывалую солидарность и единодушие: группы людей абсолютно добровольно подключались к очистительным работам и помогали привести в порядок разрушенную инфраструктуру столицы.
© photo : courtesy of Tbilisi City HallНаводнение в Тбилиси
Наводнение в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2022
Наводнение в Тбилиси
© photo : courtesy of Tbilisi City Hall
В ночь с 13 на 14 июня 2015 года в Тбилиси произошло наводнение. Уровень воды в реке Вере поднялся из-за обвала, который произошел на дороге Цхнети-Бетания. На некоторое время реку Вере перекрыло, и она вышла из берегов.
Были затоплены дворы и первые этажи домов – 200 семей остались без крова, повреждены участки дороги и другие объекты инфраструктуры. Наводнение унесло жизни 21 человека, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших.
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