В Тбилиси открыли памятник бегемоту Беги
14:41 13.06.2022 (обновлено: 14:53 13.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerОткрытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
© photo: Sputnik / Stringer
Бегемот Беги стал самым светлым символом смертоносного наводнения в Тбилиси 2015 года
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Памятник бегемоту Беги открыли в Тбилиси в детском городке "Мзиури" 13 июня, в день седьмой годовщины страшного наводнения в Тбилиси 2015 года.
Бегемот Беги прославился на весь мир тем, что после того наводнения, которое унесло жизни десятков людей, а также множества зверей в столичном зоопарке, прогуливался по площади Героев, неподалеку от зверинца. Тогда фотографии грузинского бегемота Беги облетели все соцсети.
На мероприятии открытия скульптуры присутствовал мэр Тбилиси Каха Каладзе.
© photo: Sputnik / StringerКаха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
Каха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
© photo: Sputnik / Stringer
"Сегодняшний день частично приятный, поскольку открылась скульптура того бегемота, который в тот сложный день спокойно разгуливал по городу, по городу, который был загублен, стоял на коленях. Мы приняли решение, что эта скульптура должна разместиться в парке "Мзиури", – заявил Каладзе.
Каладзе выразил надежду, что вокруг этой скульптуры всегда будет звучать детский гомон, будет радость и счастье.
Автором скульптуры выступил скульптур Эрекле Цуладзе, он является победителем конкурса, объявленного мэрией. Скульптура выполнена из высококачественной и нержавеющей стали. Во время работы над ней мастер использовал современные технологии.
© photo: Sputnik / StringerОткрытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
© photo: Sputnik / Stringer
Как отмечают в мэрии Тбилиси, работа подобного типа в Грузии размещена впервые. Конкурс на эскиз скульптуры объявили в 2019 году. В нем могли принять участие как грузинские, так и иностранные авторы, или группа авторов со статусом физического или юридического лица.
Автор был выбран конкурсной комиссией, состоящей из 12 человек. В ней были объединены представители сферы искусства.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем Сакребуло Георгием Ткемаладзе возложил венки к мемориалу жертв 13 июня и выразил соболезнования семьям погибших.
© photo: Sputnik / StringerКаха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
Каха Каладзе Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
© photo: Sputnik / Stringer
"Со дня трагедии 13 июня прошло семь лет. Ночь, которая была тяжелейшей для нашего города, и еще более тяжелым было утро, которое наступило. Мы увидели реально, какое было положение – много умерших людей, разрушенных домов, затопленных улиц и территория зоопарка, умершие животные. Было очень тяжелое положение", – вспомнил Каладзе.
По словам градоначальника, во времена тех событий горожане проявили небывалую солидарность и единодушие: группы людей абсолютно добровольно подключались к очистительным работам и помогали привести в порядок разрушенную инфраструктуру столицы.
© photo : courtesy of Tbilisi City HallНаводнение в Тбилиси
Наводнение в Тбилиси
© photo : courtesy of Tbilisi City Hall
В ночь с 13 на 14 июня 2015 года в Тбилиси произошло наводнение. Уровень воды в реке Вере поднялся из-за обвала, который произошел на дороге Цхнети-Бетания. На некоторое время реку Вере перекрыло, и она вышла из берегов.
Были затоплены дворы и первые этажи домов – 200 семей остались без крова, повреждены участки дороги и другие объекты инфраструктуры. Наводнение унесло жизни 21 человека, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших.