https://sputnik-georgia.ru/20220613/v-tbilisi-otkryli-pamyatnik-begemotu-begi-267405885.html

В Тбилиси открыли памятник бегемоту Беги

В Тбилиси открыли памятник бегемоту Беги

Бегемот Беги стал самым светлым символом смертоносного наводнения в Тбилиси 2015 года 13.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-13T14:41+0400

2022-06-13T14:41+0400

2022-06-13T14:53+0400

разрушительное наводнение в тбилиси

каха каладзе

тбилиси

общество

новости

грузия

бегемот беги

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Памятник бегемоту Беги открыли в Тбилиси в детском городке "Мзиури" 13 июня, в день седьмой годовщины страшного наводнения в Тбилиси 2015 года.Бегемот Беги прославился на весь мир тем, что после того наводнения, которое унесло жизни десятков людей, а также множества зверей в столичном зоопарке, прогуливался по площади Героев, неподалеку от зверинца. Тогда фотографии грузинского бегемота Беги облетели все соцсети. На мероприятии открытия скульптуры присутствовал мэр Тбилиси Каха Каладзе."Сегодняшний день частично приятный, поскольку открылась скульптура того бегемота, который в тот сложный день спокойно разгуливал по городу, по городу, который был загублен, стоял на коленях. Мы приняли решение, что эта скульптура должна разместиться в парке "Мзиури", – заявил Каладзе.Каладзе выразил надежду, что вокруг этой скульптуры всегда будет звучать детский гомон, будет радость и счастье.Автором скульптуры выступил скульптур Эрекле Цуладзе, он является победителем конкурса, объявленного мэрией. Скульптура выполнена из высококачественной и нержавеющей стали. Во время работы над ней мастер использовал современные технологии.Как отмечают в мэрии Тбилиси, работа подобного типа в Грузии размещена впервые. Конкурс на эскиз скульптуры объявили в 2019 году. В нем могли принять участие как грузинские, так и иностранные авторы, или группа авторов со статусом физического или юридического лица.Автор был выбран конкурсной комиссией, состоящей из 12 человек. В ней были объединены представители сферы искусства.Мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем Сакребуло Георгием Ткемаладзе возложил венки к мемориалу жертв 13 июня и выразил соболезнования семьям погибших."Со дня трагедии 13 июня прошло семь лет. Ночь, которая была тяжелейшей для нашего города, и еще более тяжелым было утро, которое наступило. Мы увидели реально, какое было положение – много умерших людей, разрушенных домов, затопленных улиц и территория зоопарка, умершие животные. Было очень тяжелое положение", – вспомнил Каладзе.По словам градоначальника, во времена тех событий горожане проявили небывалую солидарность и единодушие: группы людей абсолютно добровольно подключались к очистительным работам и помогали привести в порядок разрушенную инфраструктуру столицы.В ночь с 13 на 14 июня 2015 года в Тбилиси произошло наводнение. Уровень воды в реке Вере поднялся из-за обвала, который произошел на дороге Цхнети-Бетания. На некоторое время реку Вере перекрыло, и она вышла из берегов.Были затоплены дворы и первые этажи домов – 200 семей остались без крова, повреждены участки дороги и другие объекты инфраструктуры. Наводнение унесло жизни 21 человека, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших.

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разрушительное наводнение в тбилиси, каха каладзе, тбилиси, общество, новости, грузия, бегемот беги