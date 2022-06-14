https://sputnik-georgia.ru/20220614/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-za-nedelyu-267439806.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за неделю

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за неделю

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T13:05+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Грузинские медики из 515 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 356 фактов заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 100 232 тестов на коронавирус, 92 556 – на антиген, 7 676 – ПЦР-тест.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 658 755 случаев инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 546 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 641 348 пациентов.За последнюю неделю из-за осложнений, вызванных коронавирусом скончались три пациента. С начала пандемии – 16 838.На данный момент в стране 543 активных случаев.Показатель положительности тестирования за семь дней 0,51%.В стране больше циркулирует штамм омикрона B.A.2.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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