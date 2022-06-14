https://sputnik-georgia.ru/20220614/desyatki-tysyach-zhiteley-tbilisi-ostalis-bez-vody-267428990.html

Десятки тысяч жителей Тбилиси остались без воды

Десятки тысяч жителей Тбилиси остались без воды

Горожане остались без воды после того, как было затоплено головное сооружение водопровода Сагурамо, где бушевала стихия 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T07:32+0400

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тбилиси

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georgian water and power

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Водоснабжение десятков тысяч жителей Тбилиси было приостановлено из-за угрозы загрязнения питьевой воды, говорится в заявлении водораспределительной компании Georgian Water & Power Ираклий Бабухадия.Жители нескольких районов Тбилиси близ столицы остались без воды после того, как в результате проливного дождя во вторник вечером было затоплено головное сооружение Georgian Water & Power в селе Сагурамо.В связи с событиями, вызванными стихийным бедствием, во избежание перебоев с подачей воды водоснабжение ограничено до 12:00 14 июня части жителей Глданского, Дидубийского и Сабурталинского районов столицы.В Грузии вода из крана является питьевой, и ее качество проверяется ежедневно в лаборатории. В летний период, когда температура воздуха в столице превышает 30 градусов по Цельсию, отключение воды особенно болезненно воспринимается местными жителями, которые не покупают питьевую воду, а пьют ее из крана.

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грузия, новости, общество, тбилиси, сагурамо, georgian water and power