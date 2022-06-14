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Десятки тысяч жителей Тбилиси остались без воды
Десятки тысяч жителей Тбилиси остались без воды
Горожане остались без воды после того, как было затоплено головное сооружение водопровода Сагурамо, где бушевала стихия 14.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-14T07:32+0400
2022-06-14T07:32+0400
2022-06-14T07:45+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Водоснабжение десятков тысяч жителей Тбилиси было приостановлено из-за угрозы загрязнения питьевой воды, говорится в заявлении водораспределительной компании Georgian Water & Power Ираклий Бабухадия.Жители нескольких районов Тбилиси близ столицы остались без воды после того, как в результате проливного дождя во вторник вечером было затоплено головное сооружение Georgian Water & Power в селе Сагурамо.В связи с событиями, вызванными стихийным бедствием, во избежание перебоев с подачей воды водоснабжение ограничено до 12:00 14 июня части жителей Глданского, Дидубийского и Сабурталинского районов столицы.В Грузии вода из крана является питьевой, и ее качество проверяется ежедневно в лаборатории. В летний период, когда температура воздуха в столице превышает 30 градусов по Цельсию, отключение воды особенно болезненно воспринимается местными жителями, которые не покупают питьевую воду, а пьют ее из крана.
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грузия, новости, общество, тбилиси, сагурамо, georgian water and power
Десятки тысяч жителей Тбилиси остались без воды
07:32 14.06.2022 (обновлено: 07:45 14.06.2022)
Горожане остались без воды после того, как было затоплено головное сооружение водопровода Сагурамо, где бушевала стихия
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Водоснабжение десятков тысяч жителей Тбилиси было приостановлено из-за угрозы загрязнения питьевой воды, говорится в заявлении водораспределительной компании Georgian Water & Power Ираклий Бабухадия.
Жители нескольких районов Тбилиси близ столицы остались без воды после того, как в результате проливного дождя во вторник вечером было затоплено головное сооружение Georgian Water & Power в селе Сагурамо.
В связи с событиями, вызванными стихийным бедствием, во избежание перебоев с подачей воды водоснабжение ограничено до 12:00 14 июня части жителей Глданского, Дидубийского и Сабурталинского районов столицы.
В Грузии вода из крана является питьевой, и ее качество проверяется ежедневно в лаборатории. В летний период, когда температура воздуха в столице превышает 30 градусов по Цельсию, отключение воды особенно болезненно воспринимается местными жителями, которые не покупают питьевую воду, а пьют ее из крана.