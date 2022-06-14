https://sputnik-georgia.ru/20220614/galushka-raskryl-skolko-pridetsya-raskhlbyvat-posledstviya-antirossiyskikh-sanktsii---video-267450673.html

Галушка раскрыл, сколько придется расхлебывать последствия антироссийских санкции – видео

Галушка раскрыл, сколько придется расхлебывать последствия антироссийских санкции – видео

Уже несколько месяцев западные страны ведут против России экономическую войну, введя против нее более 10 000 санкций 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T15:18+0400

2022-06-14T15:18+0400

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россия

антироссийские санкции

санкции

мультимедиа

видео

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Почему эти санкции неожиданным образом повлияли на российскую экономику? Как Запад загнал себя в крупнейший за последние десятилетия экономический кризис? Какие решения необходимы российской экономике для достижения новых высот? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель Секретаря Общественной палаты России Александр Галушка.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, антироссийские санкции, санкции, мультимедиа, видео, видео