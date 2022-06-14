Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220614/galushka-raskryl-skolko-pridetsya-raskhlbyvat-posledstviya-antirossiyskikh-sanktsii---video-267450673.html
Галушка раскрыл, сколько придется расхлебывать последствия антироссийских санкции – видео
Галушка раскрыл, сколько придется расхлебывать последствия антироссийских санкции – видео
Уже несколько месяцев западные страны ведут против России экономическую войну, введя против нее более 10 000 санкций 14.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-14T15:18+0400
2022-06-14T15:22+0400
россия
антироссийские санкции
санкции
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0e/267450191_28:0:824:448_1920x0_80_0_0_15ae6ae5b25521d67529cb48540432c0.jpg
Почему эти санкции неожиданным образом повлияли на российскую экономику? Как Запад загнал себя в крупнейший за последние десятилетия экономический кризис? Какие решения необходимы российской экономике для достижения новых высот? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель Секретаря Общественной палаты России Александр Галушка.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/0e/267450191_127:0:724:448_1920x0_80_0_0_ae11b3f9c4fb0464207d53ca307d7a6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, антироссийские санкции, санкции, мультимедиа, видео, видео

Галушка раскрыл, сколько придется расхлебывать последствия антироссийских санкции – видео

15:18 14.06.2022 (обновлено: 15:22 14.06.2022)
© video: Sputnik
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Уже несколько месяцев западные страны ведут против России экономическую войну, введя против нее более 10 000 санкций
Почему эти санкции неожиданным образом повлияли на российскую экономику? Как Запад загнал себя в крупнейший за последние десятилетия экономический кризис? Какие решения необходимы российской экономике для достижения новых высот?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель Секретаря Общественной палаты России Александр Галушка.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0