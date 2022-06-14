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Галушка раскрыл, сколько придется расхлебывать последствия антироссийских санкции – видео
Галушка раскрыл, сколько придется расхлебывать последствия антироссийских санкции – видео
Уже несколько месяцев западные страны ведут против России экономическую войну, введя против нее более 10 000 санкций 14.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-14T15:18+0400
2022-06-14T15:18+0400
2022-06-14T15:22+0400
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Почему эти санкции неожиданным образом повлияли на российскую экономику? Как Запад загнал себя в крупнейший за последние десятилетия экономический кризис? Какие решения необходимы российской экономике для достижения новых высот? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель Секретаря Общественной палаты России Александр Галушка.
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россия, антироссийские санкции, санкции, мультимедиа, видео, видео
Галушка раскрыл, сколько придется расхлебывать последствия антироссийских санкции – видео
15:18 14.06.2022 (обновлено: 15:22 14.06.2022)
Уже несколько месяцев западные страны ведут против России экономическую войну, введя против нее более 10 000 санкций
Почему эти санкции неожиданным образом повлияли на российскую экономику? Как Запад загнал себя в крупнейший за последние десятилетия экономический кризис? Какие решения необходимы российской экономике для достижения новых высот?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель Секретаря Общественной палаты России Александр Галушка.