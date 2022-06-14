https://sputnik-georgia.ru/20220614/glavnaya-doroga-k-tserkvi-gergeti-v-kazbegi-budet-vremenno-zakryta-267443534.html
Главная дорога к церкви Гергети в Казбеги будет временно закрыта
Главная дорога к церкви Гергети в Казбеги будет временно закрыта
Работы будут проводиться на участке 3-4 км дороги Степанцминда – церковь Самеба 14.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-14T13:55+0400
2022-06-14T13:55+0400
2022-06-14T14:39+0400
грузия
новости
степанцминда
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Дорога от поселка Степанцминда до церкви Самеба (Гергети) в Казбегском районе будет закрыта с 15 июня по 31 июля из-за работ по восстановлению земляного полотна, говорится в сообщении департамента автодорог Грузии. Работы будут проводиться на участке 3-4 км дороги. Желающие добраться до церкви на машине смогут воспользоваться объездной дорогой, сказано в сообщении. Церковь Гергети расположена у подножья Казбеги на высоте около 2,2 тысячи метров над уровнем моря. Поселок Степанцминда находится на высоте более 1,7 тысячи метров над уровнем моря.
степанцминда
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, степанцминда, департамент автомобильных дорог
Главная дорога к церкви Гергети в Казбеги будет временно закрыта
13:55 14.06.2022 (обновлено: 14:39 14.06.2022)
Работы будут проводиться на участке 3-4 км дороги Степанцминда – церковь Самеба
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Дорога от поселка Степанцминда до церкви Самеба (Гергети) в Казбегском районе будет закрыта с 15 июня по 31 июля из-за работ по восстановлению земляного полотна, говорится в сообщении департамента автодорог Грузии.
Работы будут проводиться на участке 3-4 км дороги.
Желающие добраться до церкви на машине смогут воспользоваться объездной дорогой, сказано в сообщении
.
Церковь Гергети расположена у подножья Казбеги на высоте около 2,2 тысячи метров над уровнем моря. Поселок Степанцминда находится на высоте более 1,7 тысячи метров над уровнем моря.