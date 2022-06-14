https://sputnik-georgia.ru/20220614/glavnaya-doroga-k-tserkvi-gergeti-v-kazbegi-budet-vremenno-zakryta-267443534.html

Главная дорога к церкви Гергети в Казбеги будет временно закрыта

Главная дорога к церкви Гергети в Казбеги будет временно закрыта

Работы будут проводиться на участке 3-4 км дороги Степанцминда – церковь Самеба 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T13:55+0400

2022-06-14T13:55+0400

2022-06-14T14:39+0400

грузия

новости

степанцминда

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/1f/249322463_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_4fe7fa0a35e780f7b5e621c5035906f4.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Дорога от поселка Степанцминда до церкви Самеба (Гергети) в Казбегском районе будет закрыта с 15 июня по 31 июля из-за работ по восстановлению земляного полотна, говорится в сообщении департамента автодорог Грузии. Работы будут проводиться на участке 3-4 км дороги. Желающие добраться до церкви на машине смогут воспользоваться объездной дорогой, сказано в сообщении. Церковь Гергети расположена у подножья Казбеги на высоте около 2,2 тысячи метров над уровнем моря. Поселок Степанцминда находится на высоте более 1,7 тысячи метров над уровнем моря.

степанцминда

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, степанцминда, департамент автомобильных дорог