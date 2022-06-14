https://sputnik-georgia.ru/20220614/grazhdanin-kitaya-pogib-na-stroitelstve-tonnelya-v-gruzii-267428778.html

Гражданин Китая погиб на строительстве тоннеля в Грузии

Гражданин Китая погиб на строительстве тоннеля в Грузии

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование инцидента 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T01:16+0400

2022-06-14T01:16+0400

2022-06-14T01:16+0400

грузия

происшествия

новости

строительство дороги

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. При строительстве запасного тоннеля у села Коби погиб гражданин Китая, сообщил департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, . По информации ведомства, Министерство внутренних дел Грузии начало расследование инцидента.Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".По данным департамента, работы по бурению тоннеля выполняются с помощью машины TBM (Tunnel Boring Machine), специально изготовленной для проекта Квешети-Коби.В рамках проекта планируется строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей и ремонт одного моста. Среди них – строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Работы ведет китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, строительство дороги, департамент автомобильных дорог