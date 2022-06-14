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Гражданин Китая погиб на строительстве тоннеля в Грузии
Гражданин Китая погиб на строительстве тоннеля в Грузии
Министерство внутренних дел Грузии начало расследование инцидента 14.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-14T01:16+0400
2022-06-14T01:16+0400
2022-06-14T01:16+0400
грузия
происшествия
новости
строительство дороги
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. При строительстве запасного тоннеля у села Коби погиб гражданин Китая, сообщил департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, . По информации ведомства, Министерство внутренних дел Грузии начало расследование инцидента.Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".По данным департамента, работы по бурению тоннеля выполняются с помощью машины TBM (Tunnel Boring Machine), специально изготовленной для проекта Квешети-Коби.В рамках проекта планируется строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей и ремонт одного моста. Среди них – строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Работы ведет китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, строительство дороги, департамент автомобильных дорог
Гражданин Китая погиб на строительстве тоннеля в Грузии
Министерство внутренних дел Грузии начало расследование инцидента
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. При строительстве запасного тоннеля у села Коби погиб гражданин Китая, сообщил департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, .
По информации ведомства
, Министерство внутренних дел Грузии начало расследование инцидента.
Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".
По данным департамента, работы по бурению тоннеля выполняются с помощью машины TBM (Tunnel Boring Machine), специально изготовленной для проекта Квешети-Коби.
В рамках проекта планируется строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей и ремонт одного моста. Среди них – строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Работы ведет китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co.