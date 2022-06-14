https://sputnik-georgia.ru/20220614/gruzinskaya-mechta-poka-ne-prinyala-resheniya-ob-uchastii-v-aktsii-prezidenta-267464799.html

"Грузинская мечта" пока не приняла решения об участии в акции президента

"Грузинская мечта" пока не приняла решения об участии в акции президента

Акции на такую тему должны быть продуманы, поэтому правящая партия не может дать ответа на инициативу президента сегодня, заявил лидер правящей партии 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T23:15+0400

2022-06-14T23:15+0400

2022-06-14T23:35+0400

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саломе зурабишвили

европа

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Решение об участии представителей правящей партии "Грузинская мечта-демократическая Грузия" на инициированной президентом страны Саломе Зурабишвили акции будет принято с учетом всех нюансов, заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала представителей властей и оппозиции, а также рядовых граждан в четверг собраться на площади Европы, чтобы продемонстрировать единство и стремление в Евросоюз. Она также пригласила на акцию посла Евросоюза в Грузии и послов стран ЕС.По его словам, акции на такую тему должны быть продуманы, поэтому правящая партия не может дать ответа на инициативу президента сегодня.Акция пройдет за день до решения Еврокомиссии по поводу кандидатуры Грузии, которое будет решающим на саммите Евросоюза (23-24 июня), на котором будет рассматриваться вопрос о предоставлении Грузии, Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС.

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , европа, ираклий кобахидзе