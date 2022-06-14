https://sputnik-georgia.ru/20220614/gruziya-staraetsya-sokhranit-tekuschie-tarify-na-gaz-i-elektroenergiyu--narmaniya-267440049.html

Грузия старается сохранить текущие тарифы на газ и электроэнергию – Нармания

Грузия старается сохранить текущие тарифы на газ и электроэнергию – Нармания

Тем временем в регионе значительно растут цены на энергоносители, сказал председатель Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T13:19+0400

2022-06-14T13:19+0400

2022-06-14T13:19+0400

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тарифы на газ

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Обстановка в энергосекторе Грузии позволяет на сегодняшний день сохранить действующие потребительские тарифы на газ и электроэнергию, заявил председатель Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC) Давид Нармания. По его словам, в месяцы дефицита цена на импортируемую электроэнергию выросла, но при хорошей гидрологии, за счет более дешевой электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС, удалось все это сбалансировать. "В том числе большую роль сыграла Ингури ГЭС, ремонт которой завершился весной прошлого года. В 2021 году она произвела почти на 30% больше электроэнергии, чем в 2020 году", – отметил Нармания. Что касается природного газа, то так называемый социальный газ поставляется из Азербайджана. Благодаря хорошей гидрологии сохраняются тарифы и в электроэнергетическом секторе."Остальное мы увидим поэтапно в будущем, хотя на данном этапе у нас нет причин увеличивать его (тариф – ред.) в какой-либо части", – заключил Нармания. О том, что до конца 2022 года не стоит ждать повышения потребительского тарифа на газ, ранее заявил член Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению Георгий Пангани.В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен около 53,972 тетри за кубометр.Тарифы на электроэнергию в Грузии зависят от количества потребляемой электроэнергии. Для Тбилиси минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 18,041 тетри, до 301 кВт/час – 22,053, свыше 301 – 26,537 тетри. Для регионов же минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 17,731 тетри, до 301 кВт/час – 21,707, свыше 301 – 26,227 тетри.

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грузия, экономика, новости, азербайджан, газ, электроэнергия, тарифы на электроэнергию, тарифы на газ