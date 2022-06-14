https://sputnik-georgia.ru/20220614/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-14-iyunya-2022-267338919.html

Какой сегодня церковный праздник: 14 июня 2022

Какой сегодня церковный праздник: 14 июня 2022

По православному церковному календарю 14 июня 2022 отмечают день памяти cвятых Иустина и Агапита

2022-06-14T01:01+0400

2022-06-14T01:01+0400

2022-06-14T01:01+0400

религия

церковный праздник

религиозный праздник

календарь религиозных праздников

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264701389_0:0:3265:1836_1920x0_80_0_0_71104bb14d0f604139ccd4ffc4a9267e.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.Иустин ФилософПо церковному календарю 14 июня поминают Иустина Философа, одного из Отцов Церкви, жившего во II веке.Родился будущий мученик в состоятельной и аристократической семье в городе Сихеме на Западном берегу реки Иордан (ныне территория Палестинской автономии).Юноша, получив хорошее образование, начал изучать философию, стремясь познать смысл бытия. Поиски привели Иустина в Эфес, город, где апостолы проповедовали столетие назад. Здесь он принял христианство и посвятил миссионерству всю последующую жизнь, главной целью которой была проповедь Евангелия.Проповедуя, он много путешествовал. Последние годы жизни провел в Риме, где открыл одну из первых христианских школ. Иустин, оставаясь мирянином, стал ярким образцом подлинного христианского учителя и миссионера.Деятельность миссионера, обращавшего многих в христианство Боговдохновенным словом, вызывала недовольство язычников. Он был арестован по доносу и казнен в 166 году.Святые мученикиПо церковному календарю 14 июня также поминают мучеников Харитона, Иустина, Евелписта, Иеракса, Пеона, Валериана, Иуста и Хариту, пострадавших в 166-м одновременно с Иустином Философом.Святые, представ перед градоначальником Рустиком, мужественно исповедали христианскую веру. Отказавшись принести жертвы языческим богам, они были обезглавлены.Врач безмездныйПо церковному календарю 14 июня поминают преподобного Агапита Печерского – ученика святого Антония Печерского.Преподобный, живший в XI веке, был родом из Киева. Безвозмездно помогая больным, он исцелял их молитвой и травами, которые употреблял в пищу. В Киеве в это время жил врач-армянин, который, завидуя святому, хотел его отравить, но по Божьей воле яд не навредил преподобному. Агапит своими чудесами обратил врача-армянина в православие. После многочисленных трудов и подвигов преподобный Агапит мирно скончался примерно в 1095-м.ИмениныПо церковному календарю 14 июня именины отмечают Вера, Василий, Валериан, Гавриил, Денис, Давид, Иван, Павел и Харитон.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

религия , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников, справки