https://sputnik-georgia.ru/20220614/kitayskaya-armiya-smozhet-uchastvovat-v-deystviyakh-nevoennogo-kharaktera-267459515.html
Китайская армия сможет участвовать в действиях "невоенного характера"
Китайская армия сможет участвовать в действиях "невоенного характера"
Одна задача армии, которая описана в принятом своде положений, - защита национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китая 14.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-14T20:15+0400
2022-06-14T20:15+0400
2022-06-14T20:46+0400
в мире
новости
политика
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23953/97/239539769_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_29f5faeac3aff1e15d59bde45da8ccda.jpg
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. В Китае в среду вступают в силу положения об армейских действиях невоенного характера, которые, по мнению аналитиков, позволят китайским военным обеспечить безопасность жизненно важных для Китая транспортных путей для стратегических ресурсов, а также защитить китайские инвестиции и проекты за пределами КНР.Китайское издание Global Times со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность военного эксперта из КНР пишет, что данные положения обеспечат правовую основу для выполнения китайскими войсками таких задач, как оказание помощи при стихийных бедствиях, осуществление гуманитарных миссий и миротворческих операций, а также задач по "защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китая", передает РИА Новости.Американская вещательная корпорация Radio Free Asia, финансируемая правительством США, отмечает, что данные положения "вызывают опасения", что Пекин якобы может готовиться к проведению "специальной операции", не классифицируемой как военные действия, в отношении Тайваня.
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23953/97/239539769_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_a9a5b772da9c8d3fa7529ee9cd20704c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, китай
Китайская армия сможет участвовать в действиях "невоенного характера"
20:15 14.06.2022 (обновлено: 20:46 14.06.2022)
Одна задача армии, которая описана в принятом своде положений, - защита национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китая
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. В Китае в среду вступают в силу положения об армейских действиях невоенного характера, которые, по мнению аналитиков, позволят китайским военным обеспечить безопасность жизненно важных для Китая транспортных путей для стратегических ресурсов, а также защитить китайские инвестиции и проекты за пределами КНР.
"Положения нацелены на защиту жизни и имущества людей, суверенитета, безопасности и интересов развития страны, мира во всем мире и стабильности в регионе. Свод положений, состоящий из 6 глав и 59 статей, послужит правовой базой для армейских действий невоенного характера и вступит в силу 15 июня 2022 года", - отмечало агентство Синьхуа.
Китайское издание Global Times со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность военного эксперта из КНР пишет, что данные положения обеспечат правовую основу для выполнения китайскими войсками таких задач, как оказание помощи при стихийных бедствиях, осуществление гуманитарных миссий и миротворческих операций, а также задач по "защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китая", передает РИА Новости
.
Американская вещательная корпорация Radio Free Asia, финансируемая правительством США, отмечает, что данные положения "вызывают опасения", что Пекин якобы может готовиться к проведению "специальной операции", не классифицируемой как военные действия, в отношении Тайваня.