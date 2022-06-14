https://sputnik-georgia.ru/20220614/kitayskaya-armiya-smozhet-uchastvovat-v-deystviyakh-nevoennogo-kharaktera-267459515.html

Китайская армия сможет участвовать в действиях "невоенного характера"

Китайская армия сможет участвовать в действиях "невоенного характера"

Одна задача армии, которая описана в принятом своде положений, - защита национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китая 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T20:15+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. В Китае в среду вступают в силу положения об армейских действиях невоенного характера, которые, по мнению аналитиков, позволят китайским военным обеспечить безопасность жизненно важных для Китая транспортных путей для стратегических ресурсов, а также защитить китайские инвестиции и проекты за пределами КНР.Китайское издание Global Times со ссылкой на пожелавшего сохранить анонимность военного эксперта из КНР пишет, что данные положения обеспечат правовую основу для выполнения китайскими войсками таких задач, как оказание помощи при стихийных бедствиях, осуществление гуманитарных миссий и миротворческих операций, а также задач по "защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития Китая", передает РИА Новости.Американская вещательная корпорация Radio Free Asia, финансируемая правительством США, отмечает, что данные положения "вызывают опасения", что Пекин якобы может готовиться к проведению "специальной операции", не классифицируемой как военные действия, в отношении Тайваня.

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