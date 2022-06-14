https://sputnik-georgia.ru/20220614/kogda-nastupaet-letnee-solntsestoyanie-ili-samyy-dlinnyy-den-v-2022-267439430.html

Когда наступает летнее солнцестояние или самый длинный день в 2022?

Когда наступает летнее солнцестояние или самый длинный день в 2022?

День летнего солнцестояния – важное событие Солнечной системы, которое знаменует начало астрономического лета в Северном полушарии, ежегодно наступает в июне 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T17:01+0400

2022-06-14T17:01+0400

2022-06-14T17:01+0400

справки

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В году два солнцестояния – летнее и зимнее, когда высота Солнца в полдень над горизонтом максимальна или минимальна.Когда наступает летнее солнцестояние или самый длинный день в 2022 году, читайте в материале Sputnik Грузия.Когда наступаетЛетнее солнцестояние, с астрономической точки зрения, происходит в момент, когда наклон оси вращения Земли становится наименьшим в направлении Солнца.Летнее солнцестояние в Северном полушарии обычно наступает 21 июня, а в високосные годы — 20-го числа.В 2022-м летнее солнцестояние в Северном полушарии наступит 21 июня в 13:13 по тбилисскому времени.В день летнего солнцестояния Солнце поднимется над горизонтом на наибольшую высоту в Северном полушарии.В период летнего солнцестояния Солнце дольше всего остается над горизонтом, следовательножителей Северного полушария 21 июня ожидает самый длинный день и самая короткая ночь.Светило в течение нескольких дней до и после солнцестояния почти не меняет склонения - его полуденные высоты в небе чуть ли неизменны. Отсюда и название солнцестояния.Затем Солнце начнет опускаться к югу, и световой день медленно, но уверенно начнет уменьшаться.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки