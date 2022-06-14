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Масштабный ремонт проспекта Меликишвили в Тбилиси начнется 17 июня
Масштабный ремонт проспекта Меликишвили в Тбилиси начнется 17 июня
Будут модернизированы дренажная сеть, водопроводная и канализационная системы 14.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-14T15:41+0400
2022-06-14T15:41+0400
2022-06-14T15:50+0400
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Проспект Меликишвили в Тбилиси будет полностью перекрыт вечером 17 июня в связи с началом масштабного проекта по обновлению проспекта, заявил мэр столицы Каха Каладзе в начале заседания городского правительства.Планируется также установка подземных урн для отходов, современного LED-освещения, создание выделенной полосы для общественного транспорта и велодорожки. Вся инфраструктура будет адаптирована для людей с ОВЗ.По словам мэра, восстанавливаемая зона включает участок дороги от Варазисхеви до улицы Човелидзе. Во время проведения работ движение транспорта в этом районе будет ограничено.Проект восстановления проспекта финансируется из городского бюджета на сумму 6,4 млн лари (около 2, 2 млн долларов) и должен завершиться через четыре месяца.Аналогичный масштабный проект мэрия осуществила в 2019 году на проспекте Чавчавадзе в столичном районе Ваке, к которому и примыкает проспект Меликишвили. На это ушло чуть больше года.
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грузия, новости, тбилиси
Масштабный ремонт проспекта Меликишвили в Тбилиси начнется 17 июня
15:41 14.06.2022 (обновлено: 15:50 14.06.2022)
Будут модернизированы дренажная сеть, водопроводная и канализационная системы
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Проспект Меликишвили в Тбилиси будет полностью перекрыт вечером 17 июня в связи с началом масштабного проекта по обновлению проспекта, заявил мэр столицы Каха Каладзе в начале заседания городского правительства.
"Мы начинаем полную реабилитацию Меликишвили. В рамках проекта будут полностью изменены подземные коммуникационные сети. Будет модернизирована дренажная сеть, водопроводная и канализационная система, газовые трубы. Линии электропередач будут располагаться под землей", – сказал Каладзе.
Планируется также установка подземных урн для отходов, современного LED-освещения, создание выделенной полосы для общественного транспорта и велодорожки. Вся инфраструктура будет адаптирована для людей с ОВЗ.
По словам мэра, восстанавливаемая зона включает участок дороги от Варазисхеви до улицы Човелидзе. Во время проведения работ движение транспорта в этом районе будет ограничено.
Проект восстановления проспекта финансируется из городского бюджета на сумму 6,4 млн лари (около 2, 2 млн долларов) и должен завершиться через четыре месяца.
Аналогичный масштабный проект мэрия осуществила в 2019 году на проспекте Чавчавадзе в столичном районе Ваке, к которому и примыкает проспект Меликишвили. На это ушло чуть больше года.