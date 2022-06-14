https://sputnik-georgia.ru/20220614/masshtabnyy-remont-prospekta-melikishvili-v-tbilisi-nachnetsya-17-iyunya-267451106.html

Масштабный ремонт проспекта Меликишвили в Тбилиси начнется 17 июня

Масштабный ремонт проспекта Меликишвили в Тбилиси начнется 17 июня

Будут модернизированы дренажная сеть, водопроводная и канализационная системы 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T15:41+0400

2022-06-14T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Проспект Меликишвили в Тбилиси будет полностью перекрыт вечером 17 июня в связи с началом масштабного проекта по обновлению проспекта, заявил мэр столицы Каха Каладзе в начале заседания городского правительства.Планируется также установка подземных урн для отходов, современного LED-освещения, создание выделенной полосы для общественного транспорта и велодорожки. Вся инфраструктура будет адаптирована для людей с ОВЗ.По словам мэра, восстанавливаемая зона включает участок дороги от Варазисхеви до улицы Човелидзе. Во время проведения работ движение транспорта в этом районе будет ограничено.Проект восстановления проспекта финансируется из городского бюджета на сумму 6,4 млн лари (около 2, 2 млн долларов) и должен завершиться через четыре месяца.Аналогичный масштабный проект мэрия осуществила в 2019 году на проспекте Чавчавадзе в столичном районе Ваке, к которому и примыкает проспект Меликишвили. На это ушло чуть больше года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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