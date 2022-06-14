https://sputnik-georgia.ru/20220614/podvesnoy-restoran-v-gruzii-mozhet-popast-v-knigu-rekordov-ginnesa-267455831.html

Подвесной ресторан в Грузии может попасть в книгу рекордов Гиннесса

Подвесной ресторан в Грузии может попасть в книгу рекордов Гиннесса

В проект развития инфраструктуры на территории каньона Дашбаши было инвестировано около 40 миллионов долларов 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T17:44+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Стеклянный кафе-бар над каньоном Дашбаши на юге Грузии может попасть в книгу рекордов Гиннесса как самый высокий подвесной ресторан на мосту, заявила гендиректор компании "Касс Лэнд" Эка Тордия на церемонии открытия.По ее словам, панорамный мост длиной 240 метров и свисающий посередине ресторан являются лишь первой частью инвестиций.Тордия поблагодарила власти Грузии за создание здоровой инвестиционной среды. В церемонии открытия каньона приняли участие премьер-министр Ираклий Гарибашвили и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия. Компания "Касс Лэнд" инвестировала в проект развития инфраструктуры на территории каньона в Цалкском районе 120 миллионов лари (около 40 миллионов долларов).

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