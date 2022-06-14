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Повышен прогноз по мировым ценам на нефть и газ на 2022 - отчет Fitch

Повышен прогноз по мировым ценам на нефть и газ на 2022 - отчет Fitch

Агентство ожидает среднегодовую цену Brent в 2022 году на уровне 105 вместо 100 долларов за баррель 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T17:41+0400

2022-06-14T17:41+0400

2022-06-14T17:41+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снова повысило прогноз по ценам на нефть марок Brent и WTI, а также по ценам на газ в Европе на 2022 и 2023 годы, следует из доклада агентства.Теперь агентство ожидает среднегодовую цену Brent в 2022 году на уровне 105 вместо 100 долларов за баррель, в следующем году - 85 против 80 долларов. Прогноз на 2024 год увеличен до 65 долларов с 60 долларов, на 2025 год - сохранен на отметке 53 доллара за баррель.Среднегодовая стоимость WTI в текущем году теперь прогнозируется на уровне 100 долларов вместо 95 долларов за баррель, в 2023 году – 81 доллар против 76 долларов, в 2024 году - 62 доллара вместо 57 долларов. Прогноз на 2025 год сохранен на уровне 50 долларов за баррель.Цены на газ в Европе, согласно ожиданиям Fitch, в 2022 году составят 25 долларов за 1 тысячу кубических футов вместо 20 долларов в прошлом прогнозе, в 2023 году - 15 вместо 10 долларов. Прогноз на 2024 год повышен до 10 долларов с 7 долларов, на 2025 год - до 7 долларов с 5 долларов.Утром во вторник цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,16%, до 122,07 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до 120,78 доллара.

https://sputnik-georgia.ru/20220607/stavki-vzleteli-ssha-i-es-pridumali-kak-pokupat-rossiyskuyu-neft-267217120.html

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