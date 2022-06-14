https://sputnik-georgia.ru/20220614/rabotniki-zavodov-po-rozlivu-borzhomi-podali-isk-v-sud-na-kompaniyu-267455154.html
Работники заводов по розливу "Боржоми" подали иск в суд на компанию
Работники заводов по розливу "Боржоми" подали иск в суд на компанию
Через несколько дней рабочие собираются подать второй иск и потребовать выплаты зарплаты за апрель и май 14.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-14T17:19+0400
2022-06-14T17:19+0400
2022-06-14T17:27+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Работники завода по розливу минеральной воды "Боржоми" совместно с профсоюзами подали иск в Ахалцихский районный суд с требованием восстановить на работу 50 уволенных рабочих, сообщили Sputnik в пресс-службе Профсоюзов.Работники заводов "Боржоми" объявили бессрочную забастовку 31 мая. Они требуют выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) без всяких условий. Пока же они пикетируют входы в здания заводов.По словам бастующих работников, через несколько дней они собираются подать второй иск и потребовать выплаты зарплаты за апрель и май для 250 сотрудников.Как заявил Ираклий Гарибашвили в понедельник, правительство Грузии договорилось с компанией IDS Borjomi Georgia о том, что оно станет совладельцем компании и все проблемы с функционированием заводов по розливу минеральной воды будут решены. При этом он подчеркнул, что все граждане, все сотрудники заводов "Боржоми" добьются справедливости.О финансовых проблемах в IDS Borjomi из-за введения санкций против российских владельцев стало известно в конце апреля. На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится в полной мере.
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грузия, новости, общество, "боржоми"
Работники заводов по розливу "Боржоми" подали иск в суд на компанию
17:19 14.06.2022 (обновлено: 17:27 14.06.2022)
Через несколько дней рабочие собираются подать второй иск и потребовать выплаты зарплаты за апрель и май
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Работники завода по розливу минеральной воды "Боржоми" совместно с профсоюзами подали иск в Ахалцихский районный суд с требованием восстановить на работу 50 уволенных рабочих, сообщили Sputnik в пресс-службе Профсоюзов.
Работники заводов "Боржоми" объявили бессрочную забастовку 31 мая. Они требуют выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) без всяких условий. Пока же они пикетируют входы в здания заводов.
"Мы ждем предложения со стороны правительства и начала переговоров. Пока после вчерашних заявлений премьера с нами никто не связывался",- заявили в пресс-службе.
По словам бастующих работников, через несколько дней они собираются подать второй иск и потребовать выплаты зарплаты за апрель и май для 250 сотрудников.
Как заявил Ираклий Гарибашвили в понедельник, правительство Грузии договорилось с компанией IDS Borjomi Georgia о том, что оно станет совладельцем компании и все проблемы с функционированием заводов по розливу минеральной воды будут решены. При этом он подчеркнул, что все граждане, все сотрудники заводов "Боржоми" добьются справедливости.
О финансовых проблемах в IDS Borjomi из-за введения санкций против российских владельцев стало известно в конце апреля. На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится в полной мере.