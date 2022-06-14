https://sputnik-georgia.ru/20220614/rabotniki-zavodov-po-rozlivu-borzhomi-podali-isk-v-sud-na-kompaniyu-267455154.html

Работники заводов по розливу "Боржоми" подали иск в суд на компанию

Работники заводов по розливу "Боржоми" подали иск в суд на компанию

Через несколько дней рабочие собираются подать второй иск и потребовать выплаты зарплаты за апрель и май 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T17:19+0400

2022-06-14T17:19+0400

2022-06-14T17:27+0400

грузия

новости

общество

"боржоми"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1f/267009138_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_17600f4fb603e30606fc14a50dcba16a.jpg

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Работники завода по розливу минеральной воды "Боржоми" совместно с профсоюзами подали иск в Ахалцихский районный суд с требованием восстановить на работу 50 уволенных рабочих, сообщили Sputnik в пресс-службе Профсоюзов.Работники заводов "Боржоми" объявили бессрочную забастовку 31 мая. Они требуют выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) без всяких условий. Пока же они пикетируют входы в здания заводов.По словам бастующих работников, через несколько дней они собираются подать второй иск и потребовать выплаты зарплаты за апрель и май для 250 сотрудников.Как заявил Ираклий Гарибашвили в понедельник, правительство Грузии договорилось с компанией IDS Borjomi Georgia о том, что оно станет совладельцем компании и все проблемы с функционированием заводов по розливу минеральной воды будут решены. При этом он подчеркнул, что все граждане, все сотрудники заводов "Боржоми" добьются справедливости.О финансовых проблемах в IDS Borjomi из-за введения санкций против российских владельцев стало известно в конце апреля. На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится в полной мере.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, "боржоми"