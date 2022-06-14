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Село Сагурамо вновь пострадало из-за непогоды – что происходит близ Тбилиси?
Село Сагурамо вновь пострадало из-за непогоды – что происходит близ Тбилиси?
Жители Сагурамо уже второй раз сталкиваются с серьезными проблемами из-за непогоды 14.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-14T11:51+0400
2022-06-14T11:51+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Власти Грузии приступили к подсчету ущерба, нанесенного непогодой селу Сагурамо (30 км от Тбилиси, регион Мцхета-Мтианети), сообщают местные СМИ.Проливные дожди накануне стали причиной наводнения в селе Сагурамо. Затопленными оказались первые этажи домов, уничтожены приусадебные угодья. Резко поднялся уровень воды в ущелье Бицменди-Ахатани, а на проезжую часть дороги сошла грязевая масса. Жители Сагурамо столкнулись с аналогичной проблемой на прошлой неделе.Специальные службы в течение всей ночи пытались расчистить дороги. Как отмечают в мэрии Сагурамо, ущерб и на этот раз большой. Местные власти обещают максимальную помощь населению.Синоптики предупреждают, что с 12 июня до 16 июня в Грузии ожидаются дожди с грозой. Ожидаемые осадки могут значительно поднять уровень воды в реках.
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Село Сагурамо вновь пострадало из-за непогоды – что происходит близ Тбилиси?
11:51 14.06.2022 (обновлено: 12:36 14.06.2022)
Жители Сагурамо уже второй раз сталкиваются с серьезными проблемами из-за непогоды
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Власти Грузии приступили к подсчету ущерба, нанесенного непогодой селу Сагурамо (30 км от Тбилиси, регион Мцхета-Мтианети), сообщают местные СМИ.
Проливные дожди накануне стали причиной наводнения в селе Сагурамо. Затопленными оказались первые этажи домов, уничтожены приусадебные угодья. Резко поднялся уровень воды в ущелье Бицменди-Ахатани, а на проезжую часть дороги сошла грязевая масса. Жители Сагурамо столкнулись с аналогичной проблемой на прошлой неделе.
"Это (наводнение – ред.) повторилось уже во второй раз, уничтожено все. У меня затоплен первый этаж – стоит вода высотой где-то 60 сантиметров. Все повреждено – мебель, техника", – рассказал местный житель Вепхвиа Гегечури.
Специальные службы в течение всей ночи пытались расчистить дороги. Как отмечают в мэрии Сагурамо, ущерб и на этот раз большой. Местные власти обещают максимальную помощь населению.
Синоптики предупреждают, что с 12 июня до 16 июня в Грузии ожидаются дожди с грозой. Ожидаемые осадки могут значительно поднять уровень воды в реках.