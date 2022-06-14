https://sputnik-georgia.ru/20220614/selo-saguramo-vnov-postradalo-iz-za-nepogody--chto-proiskhodit-bliz-tbilisi-267438292.html

Село Сагурамо вновь пострадало из-за непогоды – что происходит близ Тбилиси?

Село Сагурамо вновь пострадало из-за непогоды – что происходит близ Тбилиси?

Жители Сагурамо уже второй раз сталкиваются с серьезными проблемами из-за непогоды 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Власти Грузии приступили к подсчету ущерба, нанесенного непогодой селу Сагурамо (30 км от Тбилиси, регион Мцхета-Мтианети), сообщают местные СМИ.Проливные дожди накануне стали причиной наводнения в селе Сагурамо. Затопленными оказались первые этажи домов, уничтожены приусадебные угодья. Резко поднялся уровень воды в ущелье Бицменди-Ахатани, а на проезжую часть дороги сошла грязевая масса. Жители Сагурамо столкнулись с аналогичной проблемой на прошлой неделе.Специальные службы в течение всей ночи пытались расчистить дороги. Как отмечают в мэрии Сагурамо, ущерб и на этот раз большой. Местные власти обещают максимальную помощь населению.Синоптики предупреждают, что с 12 июня до 16 июня в Грузии ожидаются дожди с грозой. Ожидаемые осадки могут значительно поднять уровень воды в реках.

сагурамо

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грузия, происшествия, новости, сагурамо