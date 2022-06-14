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Семь лет со дня страшного наводнения в Тбилиси: есть ли риск нового потопа? - видео
Семь лет со дня страшного наводнения в Тбилиси: есть ли риск нового потопа? - видео
Прошло ровно семь лет с того дня, как весь Тбилиси проснулся будто после ночного кошмара - та страшная ночь надолго запомнится жителям города. Подробнее ... 14.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-14T18:54+0400
2022-06-14T18:54+0400
2022-06-14T19:00+0400
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Поздно вечером 13 июня 2015 года, после сильного дождя и оползня в пригороде столицы, спокойная до того речка Вере вышла из берегов и затопила центр Тбилиси. Вначале водой и грязью накрыло улицы Сванидзе и Тамарашвили и расположенный неподалеку приют для бездомных собак. Затем мутные потоки стали сносить все на своем пути, затопили трассу Ваке-Сабуртало, разрушили дома, под воду ушел парк Мзиури и наполовину был разрушен тбилисской зоопарк.Sputnik Грузия разбирался в хронологии событий и узнал, стоит ли бояться нового наводнения.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, наводнение, разрушительное наводнение в тбилиси, видео
Семь лет со дня страшного наводнения в Тбилиси: есть ли риск нового потопа? - видео
18:54 14.06.2022 (обновлено: 19:00 14.06.2022)
Прошло ровно семь лет с того дня, как весь Тбилиси проснулся будто после ночного кошмара - та страшная ночь надолго запомнится жителям города. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия
Поздно вечером 13 июня 2015 года, после сильного дождя и оползня в пригороде столицы, спокойная до того речка Вере вышла из берегов и затопила центр Тбилиси.
Вначале водой и грязью накрыло улицы Сванидзе и Тамарашвили и расположенный неподалеку приют для бездомных собак. Затем мутные потоки стали сносить все на своем пути, затопили трассу Ваке-Сабуртало, разрушили дома, под воду ушел парк Мзиури и наполовину был разрушен тбилисской зоопарк.
Sputnik Грузия разбирался в хронологии событий и узнал, стоит ли бояться нового наводнения.