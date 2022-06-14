https://sputnik-georgia.ru/20220614/sem-let-so-dnya-strashnogo-navodneniya-v-tbilisi-est-li-risk-novogo-potopa---video-267457981.html

Семь лет со дня страшного наводнения в Тбилиси: есть ли риск нового потопа? - видео

Семь лет со дня страшного наводнения в Тбилиси: есть ли риск нового потопа? - видео

Прошло ровно семь лет с того дня, как весь Тбилиси проснулся будто после ночного кошмара - та страшная ночь надолго запомнится жителям города. Подробнее ... 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T18:54+0400

2022-06-14T18:54+0400

2022-06-14T19:00+0400

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разрушительное наводнение в тбилиси

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Поздно вечером 13 июня 2015 года, после сильного дождя и оползня в пригороде столицы, спокойная до того речка Вере вышла из берегов и затопила центр Тбилиси. Вначале водой и грязью накрыло улицы Сванидзе и Тамарашвили и расположенный неподалеку приют для бездомных собак. Затем мутные потоки стали сносить все на своем пути, затопили трассу Ваке-Сабуртало, разрушили дома, под воду ушел парк Мзиури и наполовину был разрушен тбилисской зоопарк.Sputnik Грузия разбирался в хронологии событий и узнал, стоит ли бояться нового наводнения.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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