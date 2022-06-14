https://sputnik-georgia.ru/20220614/smertonosnoe-dtp-na-zapade-gruzii-sredi-postradavshikh-est-podrostok-267438914.html

Смертоносное ДТП на западе Грузии: среди пострадавших есть подросток

Смертоносное ДТП на западе Грузии: среди пострадавших есть подросток

По предварительной информации, авария произошла в результате столкновения двух автомобилей 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T12:09+0400

2022-06-14T12:09+0400

2022-06-14T12:56+0400

происшествия

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в курортном поселке Цихисдзири (АР Аджария), сообщает Аджарское телевидение.По информации телеканала, столкнулись два легковых автомобиля. Из-за ДТП движение на автомобильной дороге было временно перекрыто в одностороннем порядке.Одна из пострадавших – 16-леняя девушка, ей уже оказали необходимую медпомощь и выписали из больницы. Состояние второго мужчины, пострадавшего в аварии, стабильное – он проходит курс лечения в Батумской реферальной больнице.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости