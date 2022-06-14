https://sputnik-georgia.ru/20220614/stantsiya-metro-avlabari-v-tsentre-tbilisi--obnovitsya-267443326.html
Станция метро "Авлабари" в центре Тбилиси обновится
Станция метро "Авлабари" в центре Тбилиси обновится
Будет демонтирован знаменитый Авлабарский фонтан и обновлены Авлабарский и Ереванский скверы 14.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-14T14:21+0400
2022-06-14T14:21+0400
2022-06-14T14:21+0400
грузия
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каха каладзе
георгий данелия
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Мэрия столицы приступает к проекту полного обновления станции метро "Авлабари" в центре Тбилиси, заявил мэр города Каха Каладзе на заседании городского правительства во вторник.В рамках ремонта планируется обновление и фасада здания метро со знаменитым вертикальным садом, а также находящихся рядом скверов.По словам мэра, будет демонтирован знаменитый Авлабарский фонтан и обновлены Авлабарский и Ереванский скверы, где установлен монумент героям легендарного фильма Георгия Данелия "Мимино".Каладзе добавил, что в сквере появится новое LED-освещение, скамейки, будет обновлен газон, установлена система полива."Территория будет полностью адаптирована для людей с ограниченными возможностями", – рассказал Каладзе.Станция метро "Авлабари" была открыта 6 ноября 1967 года. Станция находится на линии Ахметели-Варкетили, между станциями "Тависуплебис моедани" и "300 Арагвели".
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
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грузия, новости, каха каладзе, георгий данелия, тбилиси
Станция метро "Авлабари" в центре Тбилиси обновится
Будет демонтирован знаменитый Авлабарский фонтан и обновлены Авлабарский и Ереванский скверы
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Мэрия столицы приступает к проекту полного обновления станции метро "Авлабари" в центре Тбилиси, заявил мэр города Каха Каладзе на заседании городского правительства во вторник.
В рамках ремонта планируется обновление и фасада здания метро со знаменитым вертикальным садом, а также находящихся рядом скверов.
"В Исанском районе планируется благоустроить и обновить территорию вокруг площади Авлабари и станции метро "Авлабари", – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По словам мэра, будет демонтирован знаменитый Авлабарский фонтан и обновлены Авлабарский и Ереванский скверы, где установлен монумент героям легендарного фильма Георгия Данелия "Мимино".
Каладзе добавил, что в сквере появится новое LED-освещение, скамейки, будет обновлен газон, установлена система полива.
"Территория будет полностью адаптирована для людей с ограниченными возможностями", – рассказал Каладзе.
Станция метро "Авлабари" была открыта 6 ноября 1967 года. Станция находится на линии Ахметели-Варкетили, между станциями "Тависуплебис моедани" и "300 Арагвели".