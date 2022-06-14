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Стеклянный мост над пропастью: новая достопримечательность Грузии - видео
Стеклянный мост над пропастью: новая достопримечательность Грузии - видео
В каньоне Дашбаши открылся 240-метровый стеклянный мост. Это живописное место находится в 90 километрах от Тбилиси. По мосту туристы смогут переходить с одного... 14.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-14T19:55+0400
2022-06-14T19:55+0400
2022-06-14T19:58+0400
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Посередине моста расположен бар-ресторан в форме бриллианта. Также обустроена тропа, ведущая к каньону, протяженностью в полтора километра. Среди другой инфраструктуры – туристический центр, зиплайн и коттеджи. Стоимость проекта – более 45 миллионов долларов. Это самая крупная инвестиция в сфере эко-туризма, которая была осуществлена в регионе. Ожидается, что после открытия уникального моста здесь побывают минимум два миллиона визитеров.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, главные достопримечательности грузии, туристические достопримечательности, туризм в грузии, видео
Стеклянный мост над пропастью: новая достопримечательность Грузии - видео
19:55 14.06.2022 (обновлено: 19:58 14.06.2022)
В каньоне Дашбаши открылся 240-метровый стеклянный мост. Это живописное место находится в 90 километрах от Тбилиси. По мосту туристы смогут переходить с одного берега каньона на другой
Посередине моста расположен бар-ресторан в форме бриллианта. Также обустроена тропа, ведущая к каньону, протяженностью в полтора километра. Среди другой инфраструктуры – туристический центр, зиплайн и коттеджи.
Стоимость проекта – более 45 миллионов долларов. Это самая крупная инвестиция в сфере эко-туризма, которая была осуществлена в регионе. Ожидается, что после открытия уникального моста здесь побывают минимум два миллиона визитеров.