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Стеклянный мост над пропастью: новая достопримечательность Грузии - видео

Стеклянный мост над пропастью: новая достопримечательность Грузии - видео

В каньоне Дашбаши открылся 240-метровый стеклянный мост. Это живописное место находится в 90 километрах от Тбилиси. По мосту туристы смогут переходить с одного... 14.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-14T19:55+0400

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Посередине моста расположен бар-ресторан в форме бриллианта. Также обустроена тропа, ведущая к каньону, протяженностью в полтора километра. Среди другой инфраструктуры – туристический центр, зиплайн и коттеджи. Стоимость проекта – более 45 миллионов долларов. Это самая крупная инвестиция в сфере эко-туризма, которая была осуществлена в регионе. Ожидается, что после открытия уникального моста здесь побывают минимум два миллиона визитеров.

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